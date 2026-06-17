Frankfurt, Deutschland (ots) -Omada Identity (https://omadaidentity.com/de/), ein weltweit führender europäischer Anbieter für KI-gestützte Identity Security, hat Omada Agent Governance (https://omadaidentity.com/de/press/omada-erweitert-identity-security-auf-ki-agenten/) angekündigt. Die neue Lösung unterstützt Unternehmen dabei, dieselbe Governance-Disziplin auf KI-Agenten und nicht-menschliche Identitäten anzuwenden, die sie bereits für Mitarbeitende, externe Mitarbeitende und Partner, sowie weitere Identitäten anwenden.KI-Agenten entwickeln sich rasant zu einer neuen Art digitaler Akteure innerhalb von Unternehmen. Sie verbinden sich mit Systemen, greifen auf Daten zu, führen Aufgaben aus und treffen Entscheidungen mit zunehmender Autonomie. Dennoch haben die meisten Unternehmen nur begrenzten Einblick darin, wie viele KI-Agenten in ihrer Umgebung existieren, wer für sie verantwortlich ist, worauf sie zugreifen können und ob dieser Zugriff angemessen ist.Bestehende Sicherheits- und Identitätslösungen wurden in erster Linie für Menschen konzipiert und hinterlassen eine Lücke zwischen dem rasanten Wachstum von KI-Agenten und den Kontrollmechanismen, die zu ihrer Governance erforderlich sind.Omada Agent Governance erweitert Omadas Governance Fähigkeiten auf die neuartigen digitalen Mitarbeitenden und ermöglicht es Unternehmen:- Transparenz über KI-Agenten und nicht-menschliche Identitäten über Cloud-Plattformen hinweg zu stärken,- Verantwortlichkeit verbessern, indem Eigentümerschaft zugewiesen und die Zahl nicht verwalteter oder verwaister Agenten reduziert wird,- Operative Klarheit herstellen, indem nachvollziehbar wird, wie Identitäten, Zugriffe und Abhängigkeiten zusammenhängen.- Risiko reduzieren, indem Zugriffsrechte mit der tatsächlichen Nutzung abgeglichen und überprivilegierte Identitäten minimiert werden.- Sicherheits- und Compliance-Lage verbessern - durch die Ausrichtung an führenden Frameworks wie dem EU AI Act, NIST AI RMF, ISO 42001, OWASP und MITRE ATLAS.- die Audit-Bereitschaft mit konsistenten und verlässlichen Governance-Nachweisen zu beschleunigen.Omada Agent Governance (https://omadaidentity.com/de/press/omada-erweitert-identity-security-auf-ki-agenten/) ist darauf ausgelegt, Unternehmen die Flexibilität zu geben, ihre Identity-Security in jeder Art von Umgebung zu stärken und bleibt dabei bewusst unabhängig von bestehenden IGA- und umfassenderen IAM-Investitionen.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KgJustin FordFabian HaidUrsula KafkaTel.: 089 74747058-0omada@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Omada, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137122/6296587