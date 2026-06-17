Frankfurt am Main (ots) -- Brigitte Réthier startet am 15. Juli als neue Vorständin für die Entwicklungszusammenarbeit- KfW-Verwaltungsrat verabschiedet Vorständin Christiane Laibach zum 31. Juli nach 36 Jahren in den RuhestandDer KfW-Verwaltungsrat hat Dr. Susanne Maurenbrecher (47) mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 für drei Jahre zum Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe bestellt. Sie wird im Vorstand die Verantwortung für die Geschäftsbereiche Informationstechnologie (IT), Operations (OS) und Transaktionsmanagement übernehmen. Damit verbunden ist die Übernahme der Funktionen Chief Information Officer (CIO) und Chief Operations Officer (COO).Dies erklärten die Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrats Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, und der stellvertretende Vorsitzende Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen, im Anschluss an die Sitzung des KfW-Verwaltungsrats am 17. Juni 2026.Gleichzeitig verabschiedete der KfW-Verwaltungsrat Christiane Laibach, die zum 31. Juli in den Ruhestand wechselt. Brigitte Réthier tritt ihre Nachfolge am 15. Juli an und übernimmt die Aufgabenbereiche der Internationalen Entwicklungszusammenarbeit sowie die KfW-Tochtergesellschaft Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG). Das in der Tochtergesellschaft KfW IPEX-Bank angesiedelte Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung wird künftig Melanie Kehr zugeordnet. Einer entsprechenden Geschäftsverteilung hat der zuständige Ausschuss des Verwaltungsrats in seiner Sitzung am 17. Juni 2026 zugestimmt.Christiane Laibach trat 1990 als Trainee in die KfW ein und durchlief alle Säulen des Auslandsgeschäfts der KfW Bankengruppe. 2008 wurde sie in die Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank berufen und war in der Folge Chief Risk Officer (CRO) und ab 2011 Chief Financial Officer (CFO). 2015 wechselte sie in die Geschäftsführung der DEG, wurde 2018 Sprecherin der Geschäftsführung und 2020 Vorsitzende der Geschäftsführung. Seit 1. Juni 2021 ist sie Mitglied des Vorstands der KfW und verantwortet das gesamte Auslandsgeschäft der Bankengruppe.Der Vorstandsvorsitzende der KfW Stefan Wintels: "Wir werden Christiane Laibach fachlich und menschlich sehr vermissen. 36 Jahre KfW haben tiefe Fußspuren hinterlassen. Ihre Expertise gerade in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit und der internationalen Export- und Projektfinanzierung ist herausragend. Ihre Karriere verlief äußerst gradlinig vom Trainee über alle erdenklichen Stationen im Auslandsgeschäft der Bank bis in den Vorstand. Gleichzeitig freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Brigitte Réthier, die mit ihrer umfassenden Expertise im Bereich internationale Finanzierungen die globalen Partnerschaften der KfW im Interesse Deutschlands weiter ausbauen wird."Dr. Susanne Maurenbrecher trat im November 2023 in die KfW ein und leitete zuerst den Bereich Konzernentwicklung und Volkswirtschaft. Dabei verantwortete sie u.a. die Vernetzung der strategischen Weiterentwicklung der IT mit der Gesamtstrategie der Bank sowie die Steuerung des IT-Change-Portfolios. Vor ihrem Eintritt in die KfW war Maurenbrecher von 2009 bis 2023 in verschiedenen Positionen bei McKinsey tätig, zuletzt als Partnerin. In dieser Funktion hat sie Banken bei Strategie- und Transformationsprojekten beraten. Zuvor hat sie in verschiedenen Funktionen im NORD/LB-Konzern gearbeitet.Der Vorstandsvorsitzende der KfW Stefan Wintels: "Die KfW übernimmt viele Aufgaben, um den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter zu stärken. Um dies zu erreichen, brauchen wir auch in der Zukunft eine leistungsfähige IT und Operations. Dr. Susanne Maurenbrecher ist mit ihrem umfassenden strategischen Verständnis bestens geeignet, um gemeinsam die Weiterentwicklung der KfW voranzutreiben. Ein besonderer Dank gilt Melanie Kehr, die über ein Jahr neben dem Inlandsdezernat zusätzlich die Bereiche IT und Operations verantwortet hat."Die KfW stellt hier Fotos zum Download bereit: Bildarchiv | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Pressematerial/Grafiken-und-Bilder/Bildarchiv/Bildarchiv.html?doi=kfw-dam-279969)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Armin Kloß,Tel. +49 69 7431 3073E-Mail: armin.kloss@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/6296589