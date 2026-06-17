Dank dieser neuen Funktion können Entwickler und KI-Agenten Netzwerkaktivitäten, Konsolenprotokolle, den Browserspeicher und Leistungskennzahlen überprüfen, ohne eigene Skripte schreiben zu müssen

TestMu AI (ehemals LambdaTest), die weltweit erste auf Agentic-KI basierende Quality-Engineering-Plattform, hat heute DevTools Assertions for Kane CLI vorgestellt, wodurch Entwickler und KI-Agenten die Interna von Browsern mithilfe natürlicher Sprache validieren können.

Die herkömmliche Browser-Automatisierung konzentriert sich auf das, was Nutzer sehen können: Schaltflächen, Formulare, Text und visuelle Zustände. Moderne Webanwendungen sind jedoch in hohem Maße von Browseraktivitäten abhängig, die für Nutzer unsichtbar bleiben, darunter Netzwerkanfragen, API-Antworten, Konsolenprotokolle, Cookies, lokaler Speicher und Leistungskennzahlen.

Mit DevTools Assertions erweitert die Kane CLI die Browser-Validierung über die Benutzeroberfläche hinaus und ermöglicht es Teams, diese zugrunde liegenden Signale anhand von Zielen in einfacher Sprache zu überprüfen.

Entwickler können nun Ziele wie die folgenden formulieren:

"Click Add to Cart and assert the request to /api/cart returned status 200."

"Run the checkout flow and assert the console has no errors."

"Log in and store the session cookie value."

"Assert localStorage contains the selected product ID."

"Open the pricing page and assert it loads in under two seconds."

Kane CLI ordnet diese Ziele während der Ausführung automatisch den entsprechenden Browsersignalen zu. Die Plattform läuft in einem echten Chrome-Browser und überwacht während der Ausführung des Workflows Netzwerkanfragen, Antworten, Konsolenaktivitäten, den Browserspeicher, Cookies sowie die Leistungszeiten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Automatisierungs-Frameworks erfordern DevTools-Assertions keine Selektoren, keine Instrumentierung und keinen benutzerdefinierten Code. Die Benutzer geben die Absicht an, und die Kane-CLI führt die Validierung automatisch durch.

"Da Software zunehmend API-gesteuert und KI-generiert ist, reicht es nicht mehr aus, lediglich die Benutzeroberfläche zu validieren", sagte Mudit Singh, Mitbegründer und Head of Growth bei TestMu AI. "Viele Probleme in der Produktion sind auf Netzwerkausfälle, Inkonsistenzen im Browserspeicher, Leistungseinbußen oder clientseitige Fehler zurückzuführen. Mit DevTools-Assertions können Teams die Signale überprüfen, die tatsächlich darüber entscheiden, ob eine Anwendung ordnungsgemäß funktioniert."

Die Funktion unterstützt gängige Validierungsoperatoren wie "gleich", "enthält", "größer als" und "kleiner als" und normalisiert dabei automatisch Browserereignisse und Konsolenausgaben, um deren Interpretation zu erleichtern. DevTools Assertions treibt die Mission von Kane CLI weiter voran, die Validierung im Browser durch natürliche Sprache zugänglich zu machen und gleichzeitig KI-Agenten in die Lage zu versetzen, eine gründlichere und zuverlässigere Softwareüberprüfung durchzuführen. Die Funktion ist ab sofort in der Kane-CLI verfügbar.

Über TestMu AI

TestMu AI (ehemals LambdaTest) ist die weltweit erste agentenbasierte, KI-gestützte Quality-Engineering-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Softwarebereitstellung durch KI-native Testverfahren, Automatisierung, Observability und Quality-Engineering-Workflows zu beschleunigen. Durch die Kombination autonomer Funktionen mit Validierung unter realen Bedingungen unterstützt TestMu AI Teams dabei, Software in einer "AI-first"-Ära sicher zu entwickeln, zu testen und zu veröffentlichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.testmuai.com.

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