© Foto: Lino Mirgeler - dpaDie Internationale Energieagentur erwartet bis 2027 ein Plus von 8 Millionen Barrel pro Tag beim Angebot - bei nur 2 Millionen Barrel mehr Nachfrage. Der Iran-Deal könnte die Entwicklung zusätzlich beschleunigen.Die Ölpreise haben sich nach dem jüngsten Ausverkauf stabilisiert, notieren aber weiter in der Nähe ihrer Dreimonatstiefs. Anleger wägen derzeit die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten gegen die Warnung der Internationalen Energieagentur (IEA) vor einem möglichen Überangebot am Ölmarkt ab. Nachdem Brent und WTI seit Wochenbeginn deutlich gefallen waren und zeitweise Dreimonatstiefs erreichten, stabilisierten sich die Preise am Mittwoch. Auslöser der Kursverluste waren …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE