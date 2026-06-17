Die Aktie von Robinhood ist am Mittwoch mit einem Plus von zeitweise mehr als elf Prozent einer der Top-Gewinner am US-Markt. Für den kräftigen Kurssprung des AKTIONÄR-Depotwert gibt es zwar keinen singulären Auslöser, dafür aber ein Bündel an Faktoren, das am Markt derzeit gut ankommt-Das Wichtigste kurz und knapp• Robinhood Aktie legt am Mittwoch zeitweise mehr als elf Prozent zu• Starke Handelsaktivität und positive Analystenstimmen treiben• Auch Margenfantasie und IPO-Perspektive stützen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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