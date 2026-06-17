XRP Kurs explodiert 9 Prozent, doch ein Detail in den Wal-Daten könnte alles ändern

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Der XRP Kurs stieg am Montag um 9,3 Prozent auf ein Tageshoch von 1,29 Dollar und markierte damit den stärksten Anstieg seit dem Ausverkauf Anfang Juni. Der Sprung folgte auf den Friedensdeal zwischen den USA und dem Iran, der Inflationssorgen am gesamten Kryptomarkt linderte. Große Wallets mit mindestens einer Million Token kontrollieren mittlerweile 74,1 Prozent des gesamten XRP-Angebots. Die Marktstimmung erreichte laut Santiment den schwächsten Wert seit Oktober 2025, ein Niveau, das historisch den stärksten Erholungsphasen vorausging. Die FOMC-Sitzung unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh startet heute und könnte den nächsten Impuls liefern. Kumulierte ETF-Zuflüsse von 1,44 Milliarden Dollar seit November 2025 zeigen, dass institutionelles Kapital weiterhin in XRP fließt. Der XRP Kurs steht nun zwischen einer klaren institutionellen Nachfrage und einem technischen Widerstand bei 1,30 Dollar. Was passiert, wenn die größten Marktteilnehmer kaufen, während die Mehrheit noch auf eine Bestätigung wartet?

XRP Kurs nach der 9-Prozent-Rallye: Wal-Akkumulation, FOMC und der Kampf um 1,30 Dollar

XRP handelte am 16. Juni bei 1,22 Dollar nach Gewinnmitnahmen in der asiatischen Handelssitzung. Einen Tag zuvor hatte der XRP Kurs die 1,20-Dollar-Marke bei einem Volumen von 107,6 Millionen Token überschritten, dem höchsten Wert seit dem Ausverkauf Anfang Juni laut CryptoNews. Der unmittelbare Widerstand liegt bei 1,26 Dollar, gefolgt von der entscheidenden Marke bei 1,30 Dollar. Ein Tagesschluss über 1,30 Dollar wäre das erste echte Zeichen für eine Trendwende.

Wallets mit mindestens einer Million XRP akkumulierten in den vergangenen sechs Monaten rund 1,53 Milliarden Token laut Yahoo Finance. Diese Großanleger kontrollieren nun 74,1 Prozent des zirkulierenden Angebots, der höchste Anteil in diesem Zyklus. Spot-XRP-ETFs verzeichneten sechs Wochen in Folge Zuflüsse mit insgesamt 1,44 Milliarden Dollar seit November 2025. Goldman Sachs hält über ETF-Positionen den größten institutionellen XRP-Bestand am Markt.

Der CLARITY Act passierte den Senats-Bankenausschuss mit 15 zu 9 Stimmen und steht auf dem Legislativkalender unter der Nummer 423. Eine Verabschiedung würde XRP als digitalen Rohstoff einstufen und den regulatorischen Rahmen klären. Standard Chartered hält ein Jahresendziel von 2,80 Dollar, während Bitwise ein Basisszenario von 4,94 Dollar modelliert.

Der XRP Kurs muss die 1,30-Dollar-Marke auf Tagesschlusskursbasis zurückerobern, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Ob der Ausbruch gelingt, hängt von einem Senatsvotum ohne festen Termin ab, und genau in dieser Wartezeit sucht Kapital nach Einstiegen mit einem anderen Chance-Risiko-Profil.

Pepeto: Der Presale, der wächst, während der XRP Kurs auf den Ausbruch über 1,30 Dollar wartet

Der XRP Kurs hängt an einem Senatsvotum ohne Termin und einem technischen Widerstand bei 1,30 Dollar. In genau dieser Wartezeit positionieren sich Wallets in einem Presale, dessen Listungstermin nicht von politischen Entscheidungen abhängt. Die Frage ist, welcher Einstieg bei diesem Risikoverhältnis den höheren Ertrag liefert.

Der Mitgründer erschuf den ersten Pepe-Token, ein Projekt, das bei einem Angebot von 420 Billionen Token eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erreichte, ohne ein einziges funktionierendes Produkt zu liefern. Pepeto hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam, und SolidProof hat jeden einzelnen Smart Contract einer vollständigen Prüfung unterzogen, deren Ergebnisse auf dem Marktplatz öffentlich einsehbar sind.

Der Risk Scorer prüft Token, bevor Kapital investiert wird, und erkennt Honeypots und betrügerische Verträge, damit kleinere Wallets nicht für Fallen bezahlen, die eine einfache Prüfung aufgedeckt hätte. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren und hält Liquidität offen, statt sie hinter Gaskosten auf einer einzelnen Chain einzusperren. Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,0000001871 Dollar.

Analysten vergleichen den Einstieg mit dem Verhältnis, das der erste Token des gleichen Mitgründers bei identischem Angebot von 420 Billionen Token ohne Produkte erreichte. Die XRP Prognose fragt, ob der Token auf 2,80 Dollar zurückkehren kann, und das wäre ein Anstieg von 130 Prozent, der Monate legislativer Fortschritte erfordert. Pepetos Bewertung beginnt bei einem Bruchteil eines Cents und endet an einem einzelnen Ereignis, der Listung. Die Wallets, die den Presale heute füllen, sind diejenigen, die bei der Listung bereits positioniert sind.

Der XRP Kurs zwischen Rallye-Signal und der Chance im Presale-Markt

Der XRP Kurs hat mit der 9-Prozent-Rallye ein technisches Signal gesetzt, das Trader genau beobachten. Die Bestätigung über 1,30 Dollar bleibt jedoch an einem Senatsvotum ohne festen Termin gebunden. Für Anleger, die diese Wartezeit gegen eine offene Gelegenheit abwägen, könnte der heutige Tag entscheidend sein. Der Presale-Preis steigt mit jeder Phase, und der aktuelle Einstieg endet, sobald der Listungspreis ihn ersetzt. In früheren Zyklen trennte eine einzige Entscheidung diejenigen, die früh handelten, von denen, die warteten. Der Mitgründer, der Pepe zu 11 Milliarden Dollar führte, baut erneut, diesmal mit funktionierenden Werkzeugen und einer Bewertung, die den XRP Kurs bei einer Listung in den Schatten stellen könnte.

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