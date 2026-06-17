Der Ölpreis der Sorte WTI in US$ hat nach der jüngsten Übertreibung deutlich an Höhe verloren. Bereits in der letzten Analyse stand die Frage im Raum, ob der Anfang einer größeren Preisentspannung gemacht ist. Der aktuelle Wochenchart bestätigt diese Skepsis: Unterhalb wichtiger Widerstände, zuvor Unterstützungen, bleibt WTI anfällig für weitere Abgaben. Weiter fallende Preise sind denkbar Nach dem vorherigen Preisschub bis in den Bereich um 114,80 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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