© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMONImmer mehr Zentralbanken lagern ihre Goldreserven im eigenen Land statt im Ausland, da sie angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen mit weiteren Käufen des sicheren Anlagehafens Gold rechnen.So das Ergebnis der jährliche Umfrage zu den Goldreserven der Zentralbanken des World Gold Council. Demnach betrachten die Währungshüter Gold weiterhin als wichtigen Schutz vor Inflation, geopolitischen Schocks und Währungsrisiken - trotz des jüngsten Preisrückgangs während des Iran-Konflikts. Zentralbanken haben laut der Umfrage in den vergangenen vier Jahren durchschnittlich 1.000 Tonnen Gold pro Jahr gekauft, doppelt so viel wie im Durchschnitt des vorangegangenen Jahrzehnts. Fast neun von …
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