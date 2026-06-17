Ohmium International Inc., ein führender Hersteller von hocheffizienten, modularen PEM-Elektrolyseuren (Proton Exchange Membrane), und Hynfra P.S.A., ein bedeutender Projektentwickler für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak, gaben heute die Unterzeichnung einer Rahmenkooperationsvereinbarung bekannt, um Projekte für grünen Wasserstoff in Mauretanien, Jordanien und im Oman voranzutreiben.

Die Kooperationsvereinbarung umfasst die Front-End-Engineering-and-Design-Phase (FEED) der Projekte und schafft den Rahmen für eine kontinuierliche Zusammenarbeit. Ohmium wird zudem während der gesamten FEED- und Entwicklungsphase der drei genannten Wasserstoffprojekte technische Unterstützung sowie Fachwissen im Bereich PEM-Elektrolyseure bereitstellen. Diese Projekte zielen darauf ab, grünen Wasserstoff für Anwendungen mit grünem Ammoniak zu produzieren. Dadurch sollen die Energiesicherheit und die langfristige Widerstandsfähigkeit der Gastländer gestärkt werden, indem Kapazitäten für sauberer Energie aus heimischen Quellen aufgebaut und die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen verringert werden. Gleichzeitig soll RFNBO-konformes grünes Ammoniak für den Export, unter anderem in europäische Märkte, bereitgestellt werden.

"Unsere Rahmenkooperationsvereinbarung mit Hynfra ist ein spannender Meilenstein bei unserer Expansion in den Nahen Osten und nach Afrika. Hynfra bringt fundiertes Fachwissen und eine mutige Vision für die groß angelegte Entwicklung von grünem Wasserstoff mit, und gemeinsam werden wir diese Projekte vorantreiben, um die Produktion von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak in großem Maßstab zu ermöglichen. Diese Vereinbarung spiegelt die weltweit wachsende Dynamik bei der Entwicklung von grünem Wasserstoff wider und unser Engagement, eine zentrale Rolle bei diesem Wachstum zu spielen", sagte Dr. Markus Tacke, CEO von Ohmium International.

Der Nahe Osten und Afrika entwickeln sich zu wichtigen Drehkreuzen für grünen Wasserstoff, da sie über reichlich erneuerbare Ressourcen verfügen und in unmittelbarer Nähe zu den globalen Nachfragemärkten liegen. Für Mauretanien, Jordanien und Oman bietet der Aufbau eigener Kapazitäten für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak einen Weg zu Energieunabhängigkeit, wirtschaftlicher Diversifizierung und größerer Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Energiepreisschwankungen. Die modulare PEM-Elektrolyseur-Technologie von Ohmium ermöglicht einen schnellen Einsatz und Kapazitätsflexibilität.

"Wir arbeiten bei unseren Projekten für grünen Wasserstoff und Ammoniak mit mehreren Technologiepartnern zusammen und halten für jede Technologiekategorie mindestens zwei qualifizierte Lieferanten bereit. Das ist eine bewusste Entscheidung, die die Komplexität unserer Vorhaben widerspiegelt. Ohmium ist einer unserer Partner für PEM-Elektrolyseure", sagte Tomoho Umeda, CEO von Hynfra.

Die Kooperationsvereinbarung zwischen Hynfra und Ohmium spiegelt die weltweit zunehmende Dynamik wider, die grüner Wasserstoff als Eckpfeiler der Energiewende und als entscheidendes Instrument für die nationale Energiesicherheit erfahren hat. Durch die Kombination der fortschrittlichen PEM-Elektrolyseur-Technologie von Ohmium mit der außergewöhnlichen Projektentwicklungskompetenz und den regionalen Beziehungen von Hynfra sind die Unternehmen gut positioniert, um groß angelegte Lösungen für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak bereitzustellen, die die Energieunabhängigkeit in der gesamten MENA-Region stärken.

Über Ohmium

Ohmium entwickelt, fertigt und implementiert modulare, skalierbare PEM-Elektrolyseure (Proton Exchange Membrane), die eine kostengünstige Produktion von grünem Wasserstoff ermöglichen. Die Palette elektrochemischer Produkte des Unternehmens unterstützt Kunden dabei, ihre Ziele im Bereich nachhaltiger Energie in Industrie-, Verkehrs- und Energieprojekten zu erreichen. Ohmium hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, verfügt über Produktionsstätten in Indien und ist weltweit tätig. Das Unternehmen verfügt über eine globale Projektpipeline für grünen Wasserstoff von mehr als 2 GW auf drei Kontinenten. 2023 nahm Ohmium im Rahmen einer Serie-C-Finanzierungsrunde unter der Führung von TPG Rise Climate 250 Millionen US-Dollar ein.

Erfahren Sie mehr unter https://www.ohmium.com/

Über Hynfra

Hynfra ist ein Systemdesigner, Technologieintegrator und Entwickler, der sich auf groß angelegte Projekte im Bereich grüner Wasserstoff und grünes Ammoniak spezialisiert hat. Das von Tomoho Umeda gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Polen stützt sich auf fundiertes Branchenwissen, das im traditionellen polnischen Ammoniak- und Düngemittelsektor verwurzelt ist einschließlich der Erfahrungen, die innerhalb eines der größten europäischen Chemiekonzerne, der Grupa Azoty, gesammelt wurden und wendet dieses Wissen auf die Herausforderungen der Energiewende an. Mit einer wachsenden internationalen Präsenz, darunter eine expandierende Niederlassung in Hamburg, unterhält Hynfra aktive Projektpipelines in ganz Europa, dem Nahen Osten, Asien und Afrika.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hynfra.com/

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