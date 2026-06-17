Wavecrest Growth Partners ermöglicht die Fusion und unterstützt das Wachstum des fusionierten Unternehmens durch eine Beteiligung

RealTime Reservation (RTR), der Branchenführer im Bereich dynamischer Buchungstechnologien für Aktivitäten vor Ort, Annehmlichkeiten und das Management von Nebeneinnahmen in der Hotellerie, gab heute die Übernahme von STAY bekannt. Dadurch entsteht eine globale End-to-End-Plattform für das Gästeerlebnis in der Hotelbranche. Das fusionierte Unternehmen wird mehr als 2.000 Hotel- und Resortbetriebe in über 75 Ländern in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und der Karibik bedienen. Der Zusammenschluss erweitert die internationale Präsenz von RTR erheblich und stärkt seine Position als führender Anbieter von Technologien für Gästebindung, Zusatzeinnahmen und das Gästeerlebnis.

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Pictured: RealTime Reservation's dynamic booking interface allows hotel guests to select and reserve pool and beach amenities by location, date, and availability, streamlining ancillary revenue management for properties of any size. Courtesy of RealTime Reservation

Die Transaktion wurde durch eine strategische Beteiligung von Wavecrest Growth Partners ("Wavecrest") unterstützt, einer in Boston ansässigen Growth-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken B2B-Software-, KI-, Daten- und technologiegestützten Dienstleistungsunternehmen. Die fusionierte Plattform verbindet die gesamte Guest Journey von der Buchung und der Planung vor der Anreise bis hin zur Gästebindung während des Aufenthalts und der Servicebereitstellung.

"Die Hotellerie geht zu einem stärker vernetzten, gästeorientierten Erlebnis über, und gemeinsam sind wir einzigartig aufgestellt, um Hotels dabei zu helfen, dies zu verwirklichen", sagte Shawn Tarter, CEO von RealTime Reservation. "Durch die Fusion unserer Plattformen können wir Betreibern eine einheitliche Lösung bieten, die den Umsatz steigert, die Effizienz verbessert und das Gästeerlebnis von der Buchung bis zur Abreise optimiert. Was vor einigen Jahren als gemeinsame Vision begann, ist nun zu einer Chance geworden, diese Vision auf globaler Ebene umzusetzen."

Das fusionierte Unternehmen wird viele der führenden Hotelmarken der Welt bedienen, darunter Hyatt, Radisson, RIU, IHG Hotels Resorts-Marken (IHG) und Barceló. Durch die Zusammenführung der Plattform von RealTime Reservation für den Pre-Arrival-Commerce und Zusatzumsätze mit den Funktionen von STAY zur Gästebindung während des Aufenthalts erhalten Hoteliers eine umfassendere Lösung, um Gästeinteraktionen zu verwalten, Erlebnisse zu personalisieren, zusätzliche Umsätze zu generieren und die Servicebereitstellung während der gesamten Guest Journey zu optimieren.

"Von Anfang an waren wir der geteilten Ansicht, dass die Zukunft der Hotellerie in der Bereitstellung eines stärker vernetzten und personalisierten Gästeerlebnisses liegt", sagte Joan Lladó, President, Europe bei STAY. "Durch den Zusammenschluss mit RealTime Reservation gewinnen wir die erforderliche Skalierbarkeit, die Ressourcen und die komplementäre Technologie, um diese Vision zu beschleunigen und Hotelbetreibern sowie Gästen auf der ganzen Welt einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

Mit Blick in die Zukunft plant das fusionierte Unternehmen, Produktinnovationen zu beschleunigen, Plattformintegrationen zu vertiefen und seine globale Präsenz auszubauen, um Hotelbetreiber zu unterstützen. STAY wird unter der Leitung von Joan Lladó weiterhin als Teil der gemeinsamen Plattform tätig sein, um Kontinuität für die Kunden sicherzustellen und zugleich die gemeinsame Vision beider Unternehmen für die Zukunft der Hospitality-Technologie voranzutreiben. Durch die Bündelung von Funktionen für den Pre-Arrival-Commerce, die Optimierung von Nebeneinnahmen und die Kundenbindung während des Aufenthalts auf einer einzigen Plattform sind RealTime Reservation und STAY bestens aufgestellt, um den sich wandelnden Anforderungen von Hotels, Resorts und Hospitality-Marken weltweit gerecht zu werden.

"RealTime Reservation und STAY sind einzigartige, maßgeschneiderte Plattformen, die eine große und immer wichtigere Priorität der Hotellerie angehen: Betreibern dabei zu helfen, zusätzliche Einnahmen außerhalb des Zimmergeschäfts zu generieren und gleichzeitig ein hochwertiges Gästeerlebnis zu bieten", sagte Vaibhav Nalwaya, Managing Partner von Wavecrest Growth Partners. "Die Fusion bringt zwei hochgradig komplementäre Produkte, außergewöhnliche Teams unter der Leitung visionärer Gründer und eine gemeinsame, kundenorientierte Vision zusammen. Dadurch entsteht die unserer Meinung nach führende End-to-End-Plattform für das Gästeerlebnis in Hotels und Resorts weltweit. Wir freuen uns darauf, mit Shawn, Joan und dem fusionierten Team zusammenzuarbeiten, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.realtimereservation.com/press-2/

Hochauflösende Bilder finden Sie hier.

Über RealTime Reservation

RealTime Reservation ist ein institutionell unterstütztes, wachstumsstarkes Hospitality-Tech-Unternehmen, das es den führenden Hotels und Resorts weltweit ermöglicht, die gesamte Guest Journey über eine einheitliche Hotel-Plattform zu verwalten. Von Reservierungen und der Planung vor der Anreise bis hin zu Erlebnissen vor Ort verbessert RealTime das Gästeerlebnis, steigert Zusatzerlöse und optimiert die Verwaltung von Annehmlichkeiten, Aktivitäten und Dienstleistungen. Darüber hinaus versetzt RealTime Hotelbetreiber in die Lage, eine nahtlose digitale Kundenbindung über markeneigene mobile und webbasierte Anwendungen zu bieten. So können Gäste während ihres gesamten Aufenthalts unkompliziert auf Services zugreifen, mit dem Hotel kommunizieren und Transaktionen durchführen. realtimereservation.com.

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