Da Deutschland, Österreich und die Schweiz bis 2035 den vollständigen Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge anstreben, stehen Betreiber gewerblicher Flotten zunehmend unter Druck, ihre Fahrzeugflotten zu elektrifizieren. Damit gehen operative, technische und wirtschaftliche Herausforderungen einher, die weit über das Laden privater Elektrofahrzeuge hinausgehen.Während private Elektrofahrzeuge in der Regel mit 11-22 kW AC oder bis zu 150 kW DC geladen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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