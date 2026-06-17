Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins erneut nicht verändert. Der Zentralbankrat stimmte geschlossen für eine weitere Zinspause. Damit bleibt die Spanne zum vierten Mal in diesem Jahr bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Eine von US-Präsident Donald Trump geforderte Zinssenkung blieb damit aus.Das Wichtigste kurz und knapp• Fed bleibt standhaft: Der Leitzins bleibt erneut bei 3,5 bis 3,75 Prozent, Trumps Wunsch nach einer Senkung bleibt unerfüllt.• Inflation bleibt Problem: Energiepreise in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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