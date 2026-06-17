Durch die KI-Agenten, Apps und Datenmodelle auf der Cognite KI- und Datenplattform werden die Ausfallsicherheit erhöht, die Entscheidungsfindung beschleunigt und die Margen gesichert.

Cognite, ein weltweit führender Anbieter im Bereich industrielle KI, gab heute ein neues Angebot für integrierte Lieferketten bekannt. Es erweitert den Aktionsradius der KI- und Datenplattform von Cognite über das Werk hinaus. Industrieteams werden mit Echtzeit-Daten, Statistiken und funktionsübergreifenden Auswertungen versorgt. So wird die seit langem bestehende Datenlücke zwischen Produktion und Lieferkette geschlossen. Durch die Zusammenführung dieser zuvor isoliert arbeitenden Teams sind Unternehmen in der Lage, schneller und intelligenter auf interne oder externe Störungen zu reagieren, Kursänderungen vorzunehmen und ihre Margen abzusichern.

Die Kluft zwischen Produktion und Lieferkettenmanagement hat sich im Laufe der Zeit vergrößert, da konkurrierende Kennzahlen, organisatorische Initiativen und spezialisierte Software die Entscheidungsprozesse weiter fragmentieren. Infolgedessen führt jede Betriebsstörung möglicherweise zu kostspieligen, reaktiven Rettungsmaßnahmen, Einschränkungen im Lieferkettenbereich und Produktionsstillstand. Langsame Entscheidungsprozesse können ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 1 Mrd. US-Dollar bis zu 5 des Umsatzes oder über 50 Mio. US-Dollar kosten[1].

"Derzeit versuchen Hersteller, ihre operative Resilienz zu stärken und ihre Margen mit allen Mitteln zu sichern. Die Effizienz lässt sich enorm steigern, indem man in Echtzeit Einblicke in den gesamten Kontext erhält und die Kommunikation zwischen Werk und Management verbessert", sagte Girish Rishi, CEO von Cognite. "Integrated Supply Chain ist eine Erweiterung der KI- und Datenplattform von Cognite, die die Datenlücke zwischen traditionellen Fertigungssystemen und reinen Supply-Chain-Anbietern schließt. Wir schaffen Mehrwert durch einen integrierten "Source Make Deliver"-Ansatz. So können Maßnahmen ergriffen werden, bevor Geld verloren geht."

Das neue Angebot "Integrated Supply Chain" von Cognite schließt diese Informationslücken. Durch die Zusammenführung von Daten aus dem innerbetrieblichen und externen Umfeld in einem industriellen Wissensgraphen in Echtzeit versorgt Cognite Teams in den Bereichen Beschaffung, Vertrieb und Werksbetrieb mit KI-gestützten Einblicken in die Dynamik der Lieferkette und der Produktion. Anstatt beispielsweise erst am Ende eines Produktionslaufs einen Engpass oder eine Abweichung von der Norm festzustellen, verfügen diese Teams nun über die richtigen Daten zur richtigen Zeit, können das Problem frühzeitig erkennen und gemeinsam an einer Lösung arbeiten.

Dies sind die wichtigsten Eigenschaften der Plattform:

Verbinden: Konsolidiert und verknüpft auf effiziente Weise unterschiedliche Planungssysteme, ERP-Systeme, Ausführungslösungen (WMS, TMS), externe Daten und Cloud-Data-Lakes, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen.

Konsolidiert und verknüpft auf effiziente Weise unterschiedliche Planungssysteme, ERP-Systeme, Ausführungslösungen (WMS, TMS), externe Daten und Cloud-Data-Lakes, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen. Erweiterte semantische Datenmodelle Die Modelle sind für die Lieferkette konzipiert und werden entsprechend unterstützt. Sie lassen sich nahtlos direkt in produktions- und wartungsorientierte Datenmodelle integrieren.

Die Modelle sind für die Lieferkette konzipiert und werden entsprechend unterstützt. Sie lassen sich nahtlos direkt in produktions- und wartungsorientierte Datenmodelle integrieren. Vorkonfigurierte KI-Agenten und Workflows: Neue Funktionen bewerten ausgehend vom betrieblichen Kontext aktuelle Störungen in den Bereichen Produktion, Lieferkette, Logistik und Auftragsabwicklung. Sie stellen dem Bediener sofort Daten und Erkenntnisse zur Verfügung und können in vielen Fällen die Dauer der Ursachenanalyse von Wochen auf Minuten verkürzen. Und sie garantieren eine zuverlässige Umsetzung der agentenbasierten adaptiven Planung.

"Cognite ist versiert im Umgang mit komplexen Datensätzen, kann Modelle für Daten entwickeln und kennt sich im Bereich agentenbasierte industrielle KI aus. Deshalb ist Cognite bestens geeignet, die derzeitige Lücke zwischen Produktion und Lieferkettenabläufen zu schließen, mit der viele Hersteller konfrontiert sind", so Simon Ellis, Group Vice President bei IDC. "Um diese Lücke zu schließen, bedarf es einer Echtzeit-Betriebsebene, die sowohl KI-Agenten als auch KI-native Anwendungen unterstützt, die das Fachwissen der Mitarbeiter und verlässliche Kontextinformationen nutzen. So lässt sich für Industrieunternehmen ein optimales Gleichgewicht zwischen der Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness OEE) und der termingerechten und vollständigen Lieferung (OTIF) erzielen. Dies steigert die Rentabilität und Kunden erhalten schneller und zuverlässig ihre Ware."

Um die Einführung der integrierten Lieferkette zu beschleunigen, arbeitet Cognite mit Deloitte und FourKites zusammen.

"Industrieunternehmen haben seit langem mit der Zeitverzögerung zwischen den Gegebenheiten in der Fertigung und der Umsetzung in der Lieferkette zu kämpfen", sagte Paul Delesalle, Leiter des Bereichs Supply Chain Network Operations für die Region EMEA bei Deloitte. "Wir beobachten einen klaren Branchentrend: Unternehmen, die Silos zwischen Produktion und Lieferkettenmanagement aufbrechen, erzielen deutliche Wettbewerbsvorteile. Transparenz durch Echtzeit ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung über den gesamten Prozess hinweg von der Planung über die Beschaffung und Fertigung bis hin zur Auslieferung. Dieser integrierte Ansatz unterstützt die Stabilität von Prozessen, senkt Kosten und schafft ein agileres, reaktionsfähigeres Unternehmen. Unternehmen, die in diesem Bereich führend sind, verändern die Art des Wettbewerbs grundlegend."

"Eine Verzögerung beim Transport ist niemals nur ein logistisches Problem. Sie wirkt sich auf Produktionslinien, Lagerbestände und Verpflichtungen gegenüber Kunden aus. Durch die Einbindung von FourKites in die industrielle KI- und Datenplattform von Cognite können unsere Kunden endlich die gesamte Kette von Auswirkungen in Echtzeit erkennen und darauf reagieren, bevor die Störung Zeit oder Margen kostet. Anstatt reaktivem Handeln ist nun eine proaktive Vorgehensweise möglich", sagte Mathew Elenjickal, CEO von FourKites.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Cognite Produktionsunternehmen unterstützt: www.cognite.com.

Über Cognite

Cognite macht KI für Industrieunternehmen nutzbar. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung sowie Strom und erneuerbare Energien setzen auf Cognite, um sichere, vertrauenswürdige Daten in Echtzeit bereitzustellen und so ihre von Anlagen abhängigen Betriebsabläufe sicherer, nachhaltiger und profitabler zu gestalten. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare industrielle KI-Plattform, die es allen Entscheidungsträgern vom Einsatzort bis hin zu entfernten Betriebszentralen erleichtert, auf komplexe Industriedaten zuzugreifen, diese zu verstehen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und eine bessere Zukunft zu gestalten. Besuchen Sie uns unter: www.cognite.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

[1] "The 2026 Supply Chain Resilience AI Adoption Study" (auch unter dem Titel "2026 Retail Resilience AI Adoption Study" veröffentlicht) finden Sie hier: https://briefglance.com/articles/retails-latency-tax-slow-decisions-costing-industry-billions

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260616028290/de/

Contacts:

Medienkontakt

media@cognite.com