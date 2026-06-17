Die Auszeichnungen würdigen Grundlagenforschung, die die Bereiche der gemischt-ganzzahligen und nichtlinearen Optimierung maßgeblich geprägt hat was die tiefen wissenschaftlichen Wurzeln des Unternehmens widerspiegelt.

Gurobi Optimization, LLC, führend im Bereich Decision-Intelligence-Technologie, gab heute bekannt, dass Dr. Edward Rothberg und Dr. Andreas Wächter von führenden akademischen und Branchenorganisationen für ihre Forschungsarbeit ausgezeichnet wurden, die den Bereich der Optimierung nachhaltig geprägt hat.

"Gurobi wurde mit dem Anspruch gegründetrigorose, anwendungsorientierte Optimierungsforschung zu betreiben", sagte Dr. Oliver Bastert, CTO bei Gurobi. "Und diese Auszeichnungen sind ein beleg dafür. Die wegweisenden Arbeiten von Ed und Andreas prägen das Fachgebiet bis heute, und derselbe Geist wissenschaftlicher Innovation ist die Triebfeder für alles, was wir heute tun."

Dr. Edward Rothberg, Mitgründer und Chairman des Board bei Gurobi, wurde vor Kurzem mit dem Preis "INFORMS Test of Time Paper" für seine Arbeit An Evolutionary Algorithm for Polishing Mixed Integer Programming Solutions" (Ein evolutionärer Algorithmus zur Optimierung von Lösungen für gemischte-ganzzahlige Optimierungsprobleme) ausgezeichnet. In dieser Arbeit wurde ein neuartiger Ansatz zur Ermittlung hochwertiger Lösungen für schwierige MIP-Probleme vorgestellt wodurch die Fähigkeiten innerhalb derMIP-Lösererweitert wurden, was die Forschung in diesem Bereich seitdem maßgeblich beeinflusst hat.

"Die gemischt-ganzzahlige Optimierung ist sowohl bei der Suche nach hochwertigen Lösungen als auch beim Nachweis ihrer Qualität äußerst leistungsfähig. Der Schwerpunkt meiner Arbeit lag auf dem finden von guten Lösungen. Dadurch habe ich Problemklassen erschlossen, die normalerweise als außerhalb des Anwendungsbereichs der MIP angesehen werden. Ich bin jedoch dabei stets innerhalb dieses leistungsstarken und flexiblen Rahmenwerks geblieben. Es freut mich, dass meine Arbeit einen bleibenden Beitrag zu diesem Fachgebiet geleistet hat", sagte Dr. Rothberg.

Dr. Andreas Wächter, Entwickler im Entwicklungsteam für die Optimierungs-Engine von Gurobi, hat gemeinsam mit Lorenz Biegler von der Carnegie Mellon University für ihre Arbeit "On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming" (Zur Implementierung eines Innenpunkt-Filter-Liniensuchalgorithmus für groß angelegte nichtlineare Programmierung) den "Test of Time Award 2026" der SIAM Activity Group on Optimization erhalten. Die mittlerweile 20 Jahre alte Arbeit wird in der Forschung und Praxis der nichtlinearen Optimierung nach wie vor häufig zitiert.

"Im Mittelpunkt unserer Forschung stand die Entwicklung eines praktischen und effizienten Innenpunktalgorithmus für die nichtlineare Optimierung, motiviert durch anspruchsvolle Anwendungen in chemischen und energetischen Prozessen", sagt Dr. Wächter. "Wir sind sehr dankbar, dass diese Arbeit sowohl Forscher als auch Praktiker weiterhin bei ihrer Arbeit unterstützt."

Da Unternehmen zunehmend auf Optimierungsverfahren zurückgreifen, um KI-gestützte und operative Entscheidungsprozesse zu unterstützen, sind kontinuierliche Innovationen in Bereichen wie der gemischt-ganzzahligen und der nichtlinearen Optimierung nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Gurobi treibt die Weiterentwicklung von Optimierungstechnologien voran, mit denen sich immer komplexere Entscheidungsprobleme in Branchen wie Energie, Lieferkette, Fertigung und Finanzen lösen lassen.

Hier finden Sie mehr Informationen über die Forschung und Technologie von Gurobi: www.gurobi.com.

Über Gurobi

Gurobi ist der weltweit leistungsstärkste Optimierungs-Solver, der Organisationen dabei hilft, im Kontext komplexer, realer Entscheidungsprobleme die optimale Vorgehensweise zu bestimmen. Gurobi ist eine integrale KI-Technologie, die mathematische Optimierung nutzt, um Daten in zuverlässige, vertretbare Entscheidungen umzuwandeln.

Organisationen in verschiedenen Branchen nutzen Gurobi, um Lieferketten zu optimieren, Ressourcen zuzuweisen, Produkte zu bepreisen und Risiken zu managen. Mit Gurobi können Sie schnell handeln, komplexe Systeme ohne Kompromisse modellieren und vertretbare Entscheidungen treffen.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Amerika, Europa und Asien tätig. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 40 Branchen, darunter Organisationen wie SAP, Air France und die National Football League. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gurobi.com/ oder unter der Telefonnummer +1 713 871 9341.

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