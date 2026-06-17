In welchen Beratungsfeldern erwarten Makler Wachstumschancen? Wie intensiv läuft die Konsolidierung weiter? Und wie stark prägt das Alter die Maklerschaft? Die aktuelle "AssCompact Trendstudie Maklermarkt 2030+" hat sich dazu ein Meinungsbild bei mehr als 1.000 Maklerinnen und Maklern eingeholt. Wie sieht der Maklermarkt der Zukunft aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich die neue Studie "AssCompact Trendstudie Maklermarkt 2030+". Die Studie hat das Fachmagazin AssCompact in Kooperation mit Klaus-Jürgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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