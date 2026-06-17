Diese Aktie schießt am Mittwoch im US-Handel zeitweise um 50 Prozent nach oben. Der Grund: Aus dem einstigen Nachhaltigkeits-Star wird nun offiziell ein KI-Infrastruktur-Anbieter. Dazu bekommt das Unternehmen einen neuen Namen und eine neue Chefin mit Tech-Schwergewicht im Lebenslauf.Das Wichtigste kurz und knapp• Allbirds wird zu Smartbird und richtet sich künftig auf KI-Infrastruktur aus.• Nadia Carlsten übernimmt als CEO - mit Erfahrung bei AWS, DCAI und SandboxAQ.• Aktie springt über 50 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär