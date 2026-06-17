© Foto: Seth Wenig/AP/dpaErste Fed-Sitzung unter neuer Führung: Gleicher Leitzins, aber ein Detail sorgt für Gesprächsstoff: Der Chef selbst gibt keine Zinsprognose ab. Die US-Aktienmärkte reagieren mit Verlusten.Die US-Notenbank Fed lässt die Zinsen wie erwartet unverändert. Der Leitzins bleibt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent, dort liegt er bereits seit der letzten großen Zinssenkung Ende 2025. Die Entscheidung fiel einstimmig im Offenmarktausschuss. Doch abgesehen davon ändert sich einiges bei der mächtigsten Notenbank der Welt. Denn anders als sein Vorgänger Jerome Powell gibt der neue Fed-Chef Kevin Warsh bei seiner ersten Sitzung an der Spitze keine Zinsprognose ab und beteiligt sich damit nicht am …
Enthaltene Werte: EU0009652XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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