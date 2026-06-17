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Kimi AI, eines der derzeit beachtesten Analysemodelle der Branche, prognostiziert für XRP ein Kursziel von 3 bis 5 Dollar bis Ende 2026. Der Token handelte am 16. Juni bei 1,24 Dollar nach einer Erholung vom Monatstief bei 1,05 Dollar. Die XRP Prognose stützt sich auf eine institutionelle Infrastruktur, die Ripple über ein Jahrzehnt aufgebaut hat, während der Rechtsstreit mit der SEC lief. Ein doppelter Boden in der Zone zwischen 1,00 und 1,10 Dollar hielt bei beiden Tests und zog aggressive Käufe an. Der 50-Tage-EMA bei 1,28 Dollar bildet den nächsten technischen Prüfstein. Ein Durchbruch über 1,30 Dollar mit hohem Volumen wäre das erste echte Signal für eine Trendumkehr. Die XRP Prognose hängt weniger am Hype als an ETF-Zuflüssen, legislativen Fortschritten und dem Verhalten großer Wallets. Was braucht es, damit der Kurs die obere Grenze der Analystenspanne tatsächlich erreicht?

XRP Prognose im Detail: Was Kimi AI, Chartanalyse und ETF-Daten für 2026 zeigen

XRP handelte am 16. Juni bei 1,24 Dollar und lag damit über dem 200-Tage-Durchschnitt von 1,12 Dollar laut CryptoNews. Die gesamte Kursbewegung seit dem Hoch bei 3,84 Dollar im Juli 2025 glich einer absteigenden Treppe mit niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs. Der Juni-Boden bei 1,05 Dollar etablierte einen zweistufigen Test der Zone zwischen 1,00 und 1,10 Dollar. Beide Tests stießen auf aggressive Käufe, ein Muster, das sich in früheren Zyklen als tragfähiger Boden erwies. Die XRP Prognose von Kimi AI setzt genau an dieser Formation an.

Die unmittelbare Herausforderung liegt im Bereich von 1,28 bis 1,30 Dollar, wo der 50-Tage-EMA und gescheiterte Erholungsversuche massiven Verkaufsdruck hinterließen laut CoinGabbar. Ein sauberer Durchbruch mit Volumen über 1,30 Dollar wäre die erste echte Bestätigung für die These der KI. Auf der Unterseite bildet 1,14 Dollar die nächste Unterstützung, gefolgt von der Doppelboden-Zone bei 1,05 Dollar.

Spot-XRP-ETFs verzeichneten seit November 2025 Zuflüsse von insgesamt 1,44 Milliarden Dollar, wobei der CLARITY Act den legislativen Rahmen schaffen soll. Die XRP Prognose reicht von 1,30 Dollar im Basisszenario bis 4,94 Dollar bei Bitwise und 5 Dollar laut Kimi AI.

Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 76 Milliarden Dollar mit 62 Milliarden Token im Umlauf von maximal 100 Milliarden. Die Breite der Analystenspanne zeigt, wie stark das Ergebnis an wenige Katalysatoren gebunden ist. Ohne einen Durchbruch über 1,30 Dollar bleibt die XRP Prognose im besten Fall neutral, und Anleger fragen sich, ob ein anderer Einstieg in der Wartezeit ein besseres Verhältnis bieten könnte.

Pepeto: Was ein Presale bei 0,0000001871 Dollar liefern kann, während die XRP Prognose auf 1,30 Dollar wartet

Die XRP Prognose zeigt klare Zielmarken, doch selbst Kimi AIs optimistischstes Szenario von 5 Dollar wäre ein Vierfaches vom aktuellen Kurs. Wer vor dem Ausbruch über 1,30 Dollar auf Rendite wartet, bindet Kapital an einen Katalysator ohne festen Termin. Pepeto bietet eine andere Rechnung.

Selbst wenn die XRP Prognose auf eine Rallye hindeutet, vergleichen Analysten das Ertragspotenzial von Pepeto mit dem, was ein Token bei 1,24 Dollar im selben Zeitraum nicht liefern kann. Das Projekt setzt nicht auf Spekulation allein. Die Wallets, die einsteigen, testen die Werkzeuge und investieren Kapital, nachdem sie gesehen haben, was die Produkte leisten.

Bisher fanden mehr als 10 Millionen Dollar ihren Weg zu Pepeto, und der Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar steht jeder Position offen, die vor der erwarteten Binance-Listung eröffnet wird. Der Risk Scorer prüft jeden Vertrag, bevor Kapital hineinfließt, und erkennt Fallen und unseriöse Akteure, damit kein Wallet für einen Fehler bezahlt, den eine einfache Prüfung verhindert hätte. Die Cross-Chain-Bridge sendet Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren und schützt jede Übertragung vor den Kosten, die Positionen auf anderen Plattformen verringern.

Der Entwickler des ursprünglichen Pepe-Tokens führt dieses Projekt gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Teammitglied auf der technischen Seite. SolidProof unterzeichnete die Prüfung jeder einzelnen Codezeile, bevor der Presale startete, und die Ergebnisse sind öffentlich verifizierbar. Als der erste Pepe-Coin eine Bewertung von mehreren Milliarden Dollar erreichte, stand kein einziges Produkt dahinter. Pepeto betreibt bereits diesen Marktplatz, und der Presale-Preis macht die Berechnung, was selbst ein Bruchteil dieser Bewertung vom aktuellen Einstieg aus liefert, zur entscheidenden Zahl zwischen frühen Anlegern und Nachzüglern.

Die XRP Prognose und was der Presale-Markt in der Wartezeit bietet

Die XRP Prognose deutet auf einen möglichen Ausbruch über 1,30 Dollar hin, doch selbst eine starke Rallye von 1,24 Dollar liefert begrenzte Erträge im Vergleich zu dem, was Presale-Einstiege nach einer Listung erzeugen können. XRP kostete weniger als 0,50 Dollar, bevor der Kurs Ende 2024 auf 3,65 Dollar stieg. Millionen, die während der Angstphase in den Pepeto-Presale fließen, zeigen, dass diese Wallets ein ähnliches Ergebnis erwarten. Eine bevorstehende Binance-Listung verwandelt jeden frühen Einstieg in Erträge, die Nachzügler den gesamten Zyklus über versuchen einzuholen. Warten bedeutet, dieses Fenster endgültig zu schließen.

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