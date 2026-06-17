Die US-Börsen haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Auslöser waren steigende Renditen am Anleihemarkt und neue Unsicherheit über den künftigen Zinspfad der US-Notenbank Fed. Mehrere Währungshüter signalisierten nach der jüngsten Sitzung, dass noch in diesem Jahr eine Zinserhöhung nötig werden könnte, um die Inflation einzudämmen.Der Dow Jones verlor im Handelsverlauf 507 Punkte beziehungsweise 1,0 Prozent auf 51.492,55 Punkte, nachdem er zuvor noch ein frisches Intraday-Rekordhoch markiert hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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