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Fortune hat Solana in seinem Crypto 100 Ranking 2026 auf den dritten Platz hinter Bitcoin und Ethereum gesetzt. Meta zahlt ab sofort Creator in Kolumbien und den Philippinen über Solana in USDC aus, und das Programm soll bis Ende 2026 auf über 160 Länder wachsen. Heute findet in Chicago der Solana Summit Washington x Wall Street statt, bei dem Regulierer und institutionelle Investoren über die Zukunft des Netzwerks diskutieren. SOL notiert aktuell bei rund 74 Dollar und liegt damit deutlich unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von etwa 101 Dollar. Die institutionelle Anerkennung wächst schnell, doch der Kurs spiegelt das noch nicht wider. Kann ein Token mit einer Marktkapitalisierung von rund 36 Milliarden Dollar von diesem Niveau noch die Renditen liefern, die Portfolios verändern? Die Krypto News dieser Woche liefern klare Daten.

Krypto News: Fortune Ranking, Meta-Partnerschaft und Solana Summit setzen neue Maßstäbe

Am 11. Juni 2026 veröffentlichte Fortune sein Crypto 100 Ranking und platzierte Solana auf Rang drei in der Kategorie Blockchains und Protokolle. Nur Bitcoin und Ethereum stehen in der Rangliste über dem Netzwerk, das damit Projekte wie XRP, Chainlink und Polygon hinter sich lässt. Die Bewertung basiert auf Datenanalysen von Inca Digital und einer Befragung führender Krypto-Experten. Fortune hob besonders Solanas Partnerschaften mit Visa, Stripe und PayPal hervor, die das Netzwerk als institutionelle Zahlungsinfrastruktur positionieren. Die Krypto News rund um das Ranking bestätigen, dass Solana den Sprung vom Herausforderer in die institutionelle Spitzengruppe geschafft hat.

Am 15. Juni bestätigte CoinMarketCap, dass Meta seine USDC-Auszahlungen für Creator auf Solana ausgeweitet hat. Creator in Kolumbien und den Philippinen können jetzt Zahlungen in der Stablecoin USDC über das Solana-Netzwerk empfangen, wobei Stripe die Zahlungsabwicklung übernimmt. Solana hat damit erstmals einen Billionen-Dollar-Konzern als aktiven Nutzer seiner Zahlungsschienen gewonnen, und das Programm soll bis Ende 2026 auf über 160 Länder wachsen.

Heute, am 16. Juni, findet in Chicago der Solana Summit Washington x Wall Street statt. Die Veranstaltung bringt Vertreter der CFTC, institutionelle Investoren und Entwickler zusammen. SOL notiert aktuell bei etwa 74 Dollar, nachdem der Token in den vergangenen 24 Stunden rund 3 Prozent zugelegt hat. Changelly prognostiziert für Juni eine Spanne zwischen 74 und 88 Dollar, während der gleitende 200-Tage-Durchschnitt bei 101 Dollar als langfristiger Widerstand wirkt.

Selbst ein Anstieg auf 100 Dollar würde von hier etwa 35 Prozent Rendite bedeuten. Das ist solide für einen Large Cap, doch die Krypto News zeigen damit auch die Grenzen, die eine Marktkapitalisierung von 36 Milliarden Dollar setzt.

Pepeto (PEPETO): Warum der Presale wächst, während Solanas Renditedecke bei 36 Milliarden Dollar greift

Fortunes Platzierung auf Rang 3 und Metas USDC-Integration bestätigen, dass Solana institutionell angekommen ist. Doch SOL bei 74 Dollar innerhalb von 36 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung begrenzt die Rendite auf bestenfalls 35 Prozent bis zur 100-Dollar-Marke. Pepeto bedient eine andere Zielgruppe: Anleger, die Solanas Infrastruktur nutzen, aber die Vervielfachung suchen, die Large Caps nicht mehr liefern können.

Während Meta seine Creator über Solana in USDC auszahlt, entwickelt Pepeto die Handelsschicht, die Meme-Coin-Käufern dasselbe gebührenfreie Erlebnis bietet. PepetoSwap wickelt Trades ohne Kosten ab, und die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, ohne dass Kapital durch Gebühren verloren geht. Die Werkzeuge laufen bereits live und verarbeiten Volumen, nicht als Konzept in einem Whitepaper.

Über 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital sind eingeflossen, während der Solana Summit in Chicago über die Zukunft des Netzwerks debattiert. Der Einstieg kostet 0,0000001871 Dollar, und die bevorstehende Binance-Listung löscht diesen Preis in dem Moment, in dem der Handel beginnt. Der Schöpfer des ersten Pepe-Tokens hat Pepeto mit demselben 420-Billionen-Angebot und einem vollständigen SolidProof-Audit entwickelt, diesmal mit einer funktionierenden Börse, die Pepe nie besessen hat.

Die Krypto News rund um Solanas Fortune-Ranking und Meta-Partnerschaft zeigen, dass institutionelles Kapital zurückkehrt. Doch diese Rückkehr drückt SOL nicht schneller als 35 Prozent in Richtung 100 Dollar. Pepeto bietet das Verhältnis von Einstiegspreis zu Listungspotenzial, das diese Krypto News über Large Caps nicht liefern können. Alle Details zum aktuellen Einstieg sind auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar, bevor die Listung das Fenster endgültig schließt.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche setzen Solana an die Spitze der institutionellen Anerkennung, doch die Mathematik von 74 Dollar aus begrenzt die Rendite. Pepeto verbindet gebührenfreien Handel, Cross-Chain-Mobilität und ein SolidProof-geprüftes Fundament mit einem Einstiegspreis, der nach der Binance-Listung nicht mehr existiert. Wer über die offizielle Pepeto-Website in den Presale einsteigt, sichert sich den Zugang, bevor der öffentliche Markt den Preis übernimmt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagen die aktuellen Krypto News über Solana?

Fortune hat Solana auf Platz 3 seines Crypto 100 Rankings gesetzt, und Meta zahlt Creator jetzt über das Solana-Netzwerk in USDC aus. SOL notiert bei rund 74 Dollar, und Changelly sieht eine Spanne bis 88 Dollar im Juni.