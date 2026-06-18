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Der Ethereum Kurs hat sich innerhalb weniger Tage um 22 Prozent von seinem Juni-Tief erholt und damit die stärkste Gegenbewegung seit Wochen markiert. Wale haben in weniger als einer Woche Token im Wert von rund 950 Millionen Dollar angesammelt, während der Kurs die viel beachtete monatliche VWAP-Linie zurückeroberte. Am 15. Juni flossen erstmals seit über einem Monat wieder Mittel in Spot-ETH-ETFs, was bei Institutionellen neue Hoffnung weckt. ETH notiert heute bei rund 1.815 Dollar und liegt damit über 43 Prozent im Plus seit Jahresbeginn, ein Wert, den kein anderer Top-10-Coin erreicht. Das Handelsvolumen stieg um 45 Prozent, ein klares Zeichen für frische Kapitalströme. Gleichzeitig startet die US-Notenbank heute ihre zweitägige FOMC-Sitzung, deren Ergebnis den nächsten Impuls setzen könnte. Die Marktkapitalisierung von rund 216 Milliarden Dollar macht ETH zum zweitgrößten Krypto-Wert. Doch reicht diese Erholung, um neue Einstiegschancen zu schaffen? Oder liegt der eigentliche Gewinn an einer Stelle, die der Ethereum Kurs allein nicht zeigen kann?

Ethereum Kurs erobert VWAP zurück - Wale und ETF-Zuflüsse stützen die Rally

Am 14. Juni schloss der Ethereum Kurs wieder oberhalb der monatlichen VWAP-Linie, dem volumengewichteten Durchschnittspreis, den viele institutionelle Handelsabteilungen als Grenze zwischen Akkumulation und Abgabe betrachten. In den vergangenen Monaten löste dieses Signal zweimal eine Rally aus, im April um 19 Prozent, im Mai um sieben Prozent. Beide Male kehrten Spot-ETF-Zuflüsse innerhalb von Tagen zurück. Das Muster wiederholt sich nun zum dritten Mal.

Die jüngste Wende bei den ETF-Daten bestätigt den Trend. Am 15. Juni nahmen ETH-Spot-ETF-Produkte laut BeInCrypto 22,5 Millionen Dollar auf, einen Tag nach der VWAP-Rückeroberung. Diese Zuflüsse beenden eine schmerzhafte Phase, denn vom 11. Mai bis zum 12. Juni verzeichneten die Fonds an fast jedem Handelstag Abflüsse. Gesamte Nettovermögen der ETH-Spot-ETFs liegen nun bei rund 10,04 Milliarden Dollar. Die Wale haben derweil unabhängig von ETF-Daten weiter gekauft und ihre Bestände von rund 124,85 Millionen ETH am 10. Juni auf etwa 125,4 Millionen gesteigert.

On-Chain-Daten zeigen, dass der starke Verkaufsdruck um den 7. Juni herum versiegt ist, als der Preis sein lokales Tief bildete. Halter ziehen Coins in Speicher statt sie zu verkaufen, was auf eine Erschöpfung der Verkäufer hindeutet. Der Ethereum Kurs steht heute bei rund 1.815 Dollar und führt damit die Top-10-Coins mit einem Plus von über 43 Prozent seit Jahresbeginn an, wie Fortune berichtet.

Der Widerstand liegt bei 1.851 Dollar, und ein Tagesschluss darüber würde die Erholung bestätigen. Doch selbst wenn ETH diese Marke nimmt, stellt sich für Anleger eine andere Frage. Kann ein Vermögenswert mit 216 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung die Einstiegsrenditen bieten, die kleinere Projekte vor ihrer ersten Notierung ermöglichen?

Pepeto: Presale-Mathematik bei 0,0000001871 Dollar, während der Ethereum Kurs eine 216-Milliarden-Dollar-Decke trägt

Der Ethereum Kurs hat die VWAP-Linie zurückerobert und Wale pumpen 950 Millionen Dollar in ETH. Doch bei 216 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bedeutet jedes Prozent nach oben Milliarden an frischem Kapital. Im Presale-Markt funktioniert die Mathematik grundlegend anders, weil die Bewertung bei einem Bruchteil davon startet.

Pepeto steht genau an dieser Startlinie. Die Handelsplattform arbeitet auf einer einzigen Ebene, die unabhängig davon funktioniert, welcher Sektor die nächste Kaufwelle anzieht. Ob Kapital in Meme-Coins, Layer-2-Token oder DeFi-Projekte fließt, Anleger brauchen eine Möglichkeit, Verträge zu prüfen und Vermögenswerte zwischen Blockchains zu bewegen, ohne hohe Gebühren zu zahlen.

Die Cross-Chain-Brücke überträgt Token zwischen verschiedenen Netzwerken ohne Kosten. Der integrierte Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor Kapital gebunden wird, und liefert in Sekunden eine klare Bewertung statt Vermutungen.

SolidProof hat jeden einzelnen Smart Contract vollständig geprüft und verifiziert, bevor der Presale begann, was Anlegern eine unabhängige Sicherheitsbestätigung gibt, die bei einem direkten ETH-Kauf kein Audit-Unternehmen liefert. Über 10 Millionen Dollar flossen während der stärksten Marktangst, Überzeugungskapital, das erschien, als Spekulation verschwand. Sobald die Börsennotierung erfolgt, endet der Presale-Einstieg bei 0,0000001871 Dollar dauerhaft. Analysten sehen bei Pepeto in dieser Phase Potenzial, das Großkapitalisierungen Jahre brauchen würden, um zu erreichen.

Fazit: Der Ethereum Kurs zeigt Erholung, doch der Presale-Einstieg folgt einem anderen Zeitplan

Die VWAP-Rückeroberung und die Rückkehr der ETF-Zuflüsse bestätigen, dass der Ethereum Kurs auf dem Weg zur Erholung ist. ETH bei 1.815 Dollar spiegelt diesen Fortschritt wider, und über 43 Prozent seit Jahresbeginn sind ein starkes Signal. Doch der Ethereum Kurs wird aus 1.000 Dollar nicht das machen, was frühe ETH-Käufer 2016 erlebten, als aus 1.000 Dollar über 400.000 Dollar wurden. Die Presale-Seite von Pepeto zeigt Kapitalzuflüsse in einem Tempo, das nur dann auftritt, wenn große Käufer an die Wirkung der Börsennotierung glauben. Der Einstieg existiert heute. Nach der Notierung existiert er nicht mehr, und jedes Wallet, das jetzt handelt, sitzt dort, wo die Renditen beginnen, während jedes Wallet, das wartet, mehr bezahlt.

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