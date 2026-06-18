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Die wichtigste XRP News der Woche ist eine Zahl, die Trader aufhorchen lässt. 9,3 Prozent an einem einzigen Tag. XRP sprang am Montag von 1,18 auf ein Tageshoch von 1,29 Dollar, der stärkste Anstieg seit dem Juni-Ausverkauf begann. Wallets mit mehr als einer Million XRP kontrollieren inzwischen 74,1 Prozent des gesamten Angebots, ein klares Zeichen für Akkumulation durch Großanleger. EasyA-Mitgründer Dom Kwok, ein ehemaliger Goldman-Sachs-Analyst, erneuerte seine Prognose von 1.000 Dollar bis 2030. Gleichzeitig investierte Ripple strategisch in Flutterwave, einen führenden afrikanischen Zahlungsdienstleister mit einer Bewertung von 3,2 Milliarden Dollar. Die XRP-Spot-ETFs verzeichneten über sechs Wochen Zuflüsse von insgesamt 1,44 Milliarden Dollar. Doch nach dem Erreichen von 1,29 Dollar drückten Gewinnmitnahmen den Kurs auf 1,23 Dollar zurück. Was sagt diese XRP News über die nächsten Wochen, und wo liegt der Einstieg mit dem größten Hebel?

XRP News: Rally, Flutterwave-Deal und der Kampf um 1,30 Dollar

XRP durchbrach am 15. Juni die 1,20-Dollar-Decke, die den Kurs wochenlang begrenzt hatte, und erreichte fast 1,29 Dollar, bevor Gewinnmitnahmen die Rally stoppten, wie CoinDesk berichtet. Das Handelsvolumen stieg um fast 70 Prozent auf 2,94 Milliarden Dollar, angetrieben durch asiatische Nachfrage und anhaltende ETF-Zuflüsse. Südkoreas Upbit-Börse machte 31 Prozent des XRP-Wallet-Flusses aus. Die Bewegung folgte der breiteren Altcoin-Erholung nach dem US-Iran-Abkommen.

Ripple gab am 16. Juni eine strategische Investition in Flutterwave bekannt, den führenden Zahlungsabwickler Afrikas mit über einer Milliarde verarbeiteter Transaktionen laut CryptoPotato. RLUSD wird als Abwicklungsanlage in Flutterwaves Infrastruktur integriert, während XRPL für schnelleres Clearing verwendet wird. Die Finanzierungsrunde bewertet Flutterwave mit 3,2 Milliarden Dollar. Ripple-CEO Brad Garlinghouse bestätigte ein Umsatzziel von einer Milliarde Dollar bis Ende 2026.

Die XRP News zur Preisprognose drehen sich um die 1,30-Dollar-Marke. Ein nachhaltiger Schlusskurs darüber würde den Weg Richtung 1,55 Dollar öffnen, falls der CLARITY Act den Senat passiert. Die Unterstützung liegt bei 1,20 Dollar, darunter droht ein Rückgang auf 1,14 Dollar. Spekulationen über einen möglichen BlackRock-XRP-ETF heizten die Stimmung an, obwohl kein formeller Antrag vorliegt. Die ETF-Zuflüsse von 1,44 Milliarden Dollar in sechs Wochen zeigen wachsendes institutionelles Interesse. Doch bei einer Marktkapitalisierung von rund 70 Milliarden Dollar bedeutet eine Verdoppelung, weitere 70 Milliarden Dollar hinzuzufügen. Die Presale-Mathematik trägt dieses Gewicht nicht.

Pepeto: Die Position vor dem Listing, die Flutterwave-Rallye und ETF-Zuflüsse nicht bieten können

Die XRP News um Flutterwave und 1,44 Milliarden Dollar an ETF-Zuflüssen bestätigen Ripples institutionellen Kurs. Doch bei einer Marktkapitalisierung von 70 Milliarden Dollar bedeutet selbst eine Verdoppelung des XRP-Kurses, weitere 70 Milliarden Dollar hinzuzufügen. Pepeto bietet die Rechnung, die Presale-Anleger suchen, mit einem Einstieg, dessen Bewertung einen Bruchteil davon beträgt.

Der Presale bietet jeden Token für 0,0000001871 Dollar an und hat über 10 Millionen Dollar eingebracht, während die meisten Projekte in dieser Marktphase nicht einmal einen Bruchteil davon aufbringen konnten. Diese Mittel stützen ein Angebot von 420 Billionen Token, das durch ein vollständiges SolidProof-Audit verifiziert wurde, bei dem jeder einzelne Smart Contract auf der Blockchain geprüft und bestätigt wurde, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde.

PepetoSwap bietet gebührenfreien Handel, sodass Inhaber jeden Cent ihrer Gewinne behalten. Die Cross-Chain-Brücke bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten und gibt den frühesten Käufern vom Moment der Notierung an ein vollständiges Werkzeugset. Die gesamte Produktlinie läuft bereits auf der Blockchain, nicht auf einer Roadmap, und bedient den 45-Milliarden-Dollar-Meme-Coin-Markt, in dem die meisten Token nichts außer einem Chart bieten. Ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklerteam verleiht dem Projekt die operative Erfahrung, die den meisten Presales fehlt.

Diese Mischung aus geprüften Verträgen, funktionierenden Produkten und einer sich nähernden Binance-Notierung schafft die Art von Einstieg, bei dem Analysten Potenzial sehen, das Großkapitalisierungen Jahre brauchen würden, um zu erreichen. Der Pepeto-Presale endet dauerhaft, wenn die Notierung eintrifft, und der heute verfügbare Einstieg überträgt sich nicht auf die Börse.

Fazit: Die XRP News bestätigen die Erholung, doch Pepeto bietet die Position vor dem Listing

Die XRP News rund um die 9,3-Prozent-Rally, den Flutterwave-Deal und 1,44 Milliarden Dollar an ETF-Zuflüssen bestätigen, dass die Erholung Gestalt annimmt, und diese Bedingungen begünstigen Einstiege, die sich in Vielfachen bewegen. Pepetos Presale-Dynamik und funktionierende Produkte machen den Token zu einem der stärksten Einstiege in diesem Umfeld, gestützt durch über 10 Millionen Dollar, ein bestätigtes Audit und breite Verteilung. Heute trennt jene, die handeln, von allen, die zusehen. Jeder erfolgreiche Krypto-Investor traf eine einzige Entscheidung, bevor die Masse folgte. Der Einstieg auf der Presale-Seite von Pepeto existiert nicht mehr, sobald die Notierung eintrifft, und jeder frühe Krypto-Gewinner traf eine Entscheidung, heute handeln statt zu warten. Die XRP News bestätigen, dass die Erholung läuft, und die Wallets in Pepeto erarbeiten sich die Position, die alle anderen sich gewünscht hätten.

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