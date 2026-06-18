The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) und Jo Malone London gaben heute die Einführung von "Scent Scanner" bekannt, einem einzigartigen Erlebnis, das exklusiv auf Pinterest verfügbar ist und in den USA sowie in Frankreich eingeführt wird. Das Erlebnis wandelt die visuellen Vorlieben, die Nutzer auf ihren Pinterest-Pinnwänden zum Ausdruck gebracht haben, in personalisierte Duftempfehlungen von Jo Malone London um.

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Aufbauend auf dem Erfolg des AI Scent Advisor von Jo Malone London, der 2025 eingeführt wurde, bietet der "Scent Scanner" Verbrauchern eine neue Möglichkeit, ihren persönlichen Duft zu finden, wobei der Ausgangspunkt von Worten auf Bilder verlagert wird. Während der AI Scent Advisor die Verbraucher dazu einlud, den gesuchten Duft zu beschreiben, liest der "Scent Scanner" visuelle Inspirationen Bilder, Farbpaletten, Texturen, Reiseziele, Rituale und Ästhetik aus, um für jeden Einzelnen passende Düfte vorzuschlagen.

Das maßgeschneiderte Pinterest-Erlebnis erweckt die Expertise von Jo Malone London bei der Entdeckung von Düften durch eine personalisierte digitale Reise zum Leben. Mit ihrer Zustimmung können Pinner ein Pinterest-Board aus ihrem Profil verknüpfen, und der "Scent Scanner" analysiert die visuellen Hinweise und Themen in ihren gespeicherten Inhalten, um eine kuratierte Duftkombination zusammenzustellen eine personalisierte Auswahl an Düften von Jo Malone London.

Auf Pinterest kommt der persönliche Geschmack bereits visuell durch die Bilder zum Ausdruck, die Nutzer speichern und kuratieren. Der Scent Scanner wandelt diese visuellen Ausdrucksformen in Duftempfehlungen um und schafft so eine neue Brücke zwischen Inspiration und Kauf.

"Jahrelang bedeutete Personalisierung in der Beauty-Branche, die Menschen zu fragen, was sie wollten. Die größere Chance besteht darin, zu verstehen, was sie bereits lieben und sie dort abzuholen, wo ihr Geschmack bereits zum Ausdruck kommt", sagte Aude Gandon, Chief Digital and Marketing Officer bei The Estée Lauder Companies. "Der Scent Scanner zeigt, wie wir die Kraft von Kreativität und Handel kombinieren können, um die Entdeckung von Düften relevanter und ansprechender zu gestalten. Durch die Partnerschaft mit Pinterest erweckt Jo Malone London 'Beauty Reimagined' zum Leben und schafft ein neues Modell für emotional getriebenen Handel und eine sinnvolle Verbindung zu den Verbrauchern."

"Die Menschen kommen zu Pinterest, um sich das Leben vorzustellen, das sie sich wünschen, und sie erzählen uns in Bildern, wer sie sind, lange bevor sie die richtigen Worte dafür finden", sagte Julie Towns, VP, Product Marketing Operations bei Pinterest. "Der Scent Scanner liest diese visuelle Sprache und verwandelt sie in eine Parfüm-Entdeckung, die sich weniger wie eine Suche anfühlt, sondern eher so, als würde man verstanden werden. Das ist ein logischer nächster Schritt für eine Plattform, die Menschen nutzen, um zu träumen, zu entdecken und aktiv zu werden."

"Ein Duft ist eine der persönlichsten Entscheidungen, die ein Mensch trifft er wird Teil dessen, wie man sich in der Welt bewegt und wie man in Erinnerung bleibt", sagte Jo Dancey, Global Brand President bei Jo Malone London und Lifestyle Fragrance bei The Estée Lauder Companies. "Mit dem Scent Scanner können wir für jeden eine Duftkombination zusammenstellen, die auf dem basiert, was ihn bereits inspiriert, sodass sich die Düfte von Jo Malone London, die er entdeckt, wie speziell für ihn ausgewählt anfühlen und unverkennbar seine eigenen sind."

Die Einführung spiegelt die fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen The Estée Lauder Companies und Pinterest wider, um digitale Einkaufserlebnisse zu schaffen, die Verbraucher auf neue Weise mit Düften verbinden. Durch personalisierte visuelle Entdeckungsmöglichkeiten und innovative Einkaufsfunktionen zielt die Partnerschaft darauf ab, kaufwillige Parfümkäufer anzusprechen und nahtlosere Wege von der Inspiration zum Kauf zu schaffen.

Die Unternehmen werden ihre Zusammenarbeit auf dem Cannes Lions International Festival of Creativity 2026 weiter präsentieren, wo Führungskräfte von Pinterest, The Estée Lauder Companies und Jo Malone London über die sich wandelnde Rolle von KI, Personalisierung und visueller Entdeckung im Kundenerlebnis diskutieren werden.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und weltweit als Verwalter von Luxus- und Prestigemarken tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie, darunter The Ordinary und NIOD, sowie BALMAIN Beauty.

Über Jo Malone London

Seit 1994 steht Jo Malone London für elegante und unverwechselbare Düfte, die mit modernem Gespür sorgfältig komponiert werden. Die Düfte lassen sich einzeln oder in Kombination tragen und laden zu einem ganz persönlichen Umgang mit Düften und individueller Selbstentfaltung ein. Jo Malone London wurde 1999 von The Estée Lauder Companies Inc. übernommen und ist heute weltweit für seinen fröhlich-britischen Charakter beliebt, der sich durch Eleganz, Charme und Kreativität auszeichnet.

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