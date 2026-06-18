Die Fortegra Group, Inc., ein weltweit tätiger Spezialversicherer, gab heute die Ernennung von Anthony Katz zum Senior Vice President, Reserving, bekannt. Katz wird das Team der professionellen Versicherungsmathematiker bei Fortegra leiten und ist verantwortlich für die Rückstellungsbildung, Kreditversicherung, statistische Berichterstattung sowie wichtige Initiativen wie IFRS 17.

"Anthony bringt mehr als 30 Jahre versicherungsmathematische Expertise und ein echtes Engagement für den Aufbau der Kompetenzen mit, auf die sich unsere Vertriebspartner verlassen", sagte Rick Kahlbaugh, Chief Executive Officer bei Fortegra. "Sein Hintergrund in den Bereichen Rückstellungsbildung, versicherungsmathematische Transformation und internationale Märkte wird entscheidend dazu beitragen, dass wir unsere Vertriebspartner weiterhin erfolgreich unterstützen können."

Als zertifizierter Versicherungsmathematiker mit den Titeln FCAS, FSA und MAAA bringt Anthony Katz mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Rückstellungsbildung, Preisgestaltung und versicherungsmathematische Transformation mit. Er hatte leitende Führungspositionen bei ToaRe, Everest Re, Arch Insurance, Ernst Young und ACE inne und war zuletzt als unabhängiger beratender Versicherungsmathematiker in verschiedenen versicherungsmathematischen Disziplinen tätig.

Im Laufe seiner Karriere hat sich Katz durch die Modernisierung versicherungsmathematischer Abläufe einen Namen gemacht, darunter die Automatisierung von Rückstellungsprozessen, den Einsatz von Business-Intelligence-Tools auf Versicherungs- und Rückversicherungsplattformen sowie die Leitung groß angelegter Initiativen zur versicherungsmathematischen Transformation. Er hat einen B.A. in Mathematik mit dem Nebenfach Informatik von der New York University.

Über Fortegra

Seit mehr als 45 Jahren ist Fortegra über seine Tochtergesellschaften als Underwriter für Risikomanagement-Lösungen tätig, die Menschen und Unternehmen angesichts von Unsicherheit zum Erfolg verhelfen. Als multinationaler Spezialversicherer, dessen Versicherungsgesellschaften mit einem A.M. Best Financial Strength Rating von A- (Exzellent) und einem A.M. Best Financial Size Category von 'X' ausgezeichnet wurden, bieten wir ein breites Portfolio von Versicherungsprodukten und Garantien. Mehr Informationen finden Sie unter: www.fortegra.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260617583552/de/

Contacts:

media@fortegra.com