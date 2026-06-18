Die erste Einführung der GoPod-Schließfachtechnologie von VENU+ in Saudi-Arabien unterstützt die weitere Expansion im Nahen Osten und die wachsende Nachfrage nach moderner Infrastruktur für Freizeitparks

VENU+, ein weltweit führender Anbieter von technologiebasierten Lösungen für Besucher-Mobilität, Aufbewahrung und Unterhaltung, gab heute die bevorstehende Einführung seiner GoPod-Locker-Technologieplattform im Al Shallal Theme Park bekannt, einem der bekanntesten Vergnügungsparks Saudi-Arabiens. VENU+ wird von ZCG Private Equity unterstützt, dem Private-Equity-Arm der Z Capital Group ("ZCG"), einem weltweit tätigen Privatunternehmen.

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Die Installation, deren Inbetriebnahme für den Sommer 2026 geplant ist, markiert den ersten Kundeneinsatz von VENU+ im Königreich Saudi-Arabien und stellt einen weiteren Meilenstein in der beschleunigten globalen Expansion des Unternehmens in wachstumsstarken Tourismus- und Unterhaltungsmärkten dar.

Der Al Shallal Theme Park liegt im Herzen von Dschidda in der Nähe der Formel-1-Rennstrecke der Stadt und ist seit langem ein erstklassiges Unterhaltungsziel für einheimische Familien und Besucher. Im Rahmen des Einsatzes wird VENU+ sein firmeneigenes GoPod-Schließfachsystem implementieren, das es den Gästen ermöglicht, Schließfächer nahtlos über die integrierte Softwareplattform des Unternehmens zu mieten und darauf zuzugreifen im Rahmen eines Umsatzbeteiligungsmodells mit dem Park.

"Die Freizeitbranche entwickelt sich rasant weiter, da Betreiber nach nahtloseren, technologiegestützten Möglichkeiten suchen, um die Gäste von heute anzusprechen", sagte John Dunlap, Chief Executive Officer von VENU+. "Da Tourismus und Erlebnisunterhaltung weltweit weiter wachsen, ist VENU+ einzigartig positioniert, um Reiseziele dabei zu unterstützen, ihre Infrastruktur zu modernisieren, das Besuchererlebnis zu verbessern und in großem Maßstab vernetztere, effizientere und personalisierte Erlebnisse zu schaffen."

Die Ankündigung folgt auf eine Reihe jüngster Meilensteine für VENU+ im Nahen Osten und anderen schnell wachsenden Tourismusmärkten. Im benachbarten Bahrain hat das Unternehmen kürzlich die Einführung seiner GoPod-Locker-Technologie im Janat Dilmun Waterpark abgeschlossen, während weitere Projekte in der gesamten Region laufen, darunter ein großes neues Wasserpark-Projekt in Dubai, das voraussichtlich noch in diesem Jahr eröffnet wird.

Da Betreiber von Freizeitattraktionen zunehmend Wert auf Komfort und eine reibungslose Gästeinteraktion legen, investiert VENU+ weiterhin in Technologien, die darauf ausgelegt sind, die Infrastruktur von Veranstaltungsorten zu modernisieren und das Gästeerlebnis in Unterhaltungsdestinationen weltweit neu zu gestalten.

Die Einführung im Al Shallal Theme Park spiegelt die anhaltende Dynamik der globalen Wachstumsstrategie von VENU+ wider, da das Unternehmen in Märkte mit großem Potenzial expandiert und weiterhin Technologien der nächsten Generation entwickelt, die darauf ausgelegt sind, den sich wandelnden Erwartungen sowohl moderner Verbraucher als auch von Betreibern von Freizeiteinrichtungen gerecht zu werden.

Über VENU+

VENU+ ist der weltweit führende Anbieter von Full-Service-Lösungen auf technologischer Basis, die Umsatz generieren und das Besuchererlebnis in Unterhaltungsdestinationen weltweit verbessern. Das Angebot umfasst Lösungen für die Besuchermobilität, Smart Lockers, Souvenir-Münzen, Fotoaufnahmen und Unterhaltungslösungen. VENU+ ist in allen 50 US-Bundesstaaten sowie in 13 Ländern auf vier Kontinenten tätig und setzt seit mehr als 42 Jahren den globalen Standard für erstklassige Produkte und Dienstleistungen.

VENU+ wird von ZCG Private Equity unterstützt, dem Private-Equity-Arm der Z Capital Group, LLC ("ZCG"), einem führenden, privat geführten globalen Unternehmen.

Über ZCG

ZCG ist ein führendes, privat geführtes globales Unternehmen, das sich aus den Bereichen Vermögensverwaltung in privaten Märkten, Unternehmensberatung sowie Technologieentwicklung und -lösungen zusammensetzt. Zu den Investoren von ZCG zählen Pensionsfonds, Stiftungsfonds, Stiftungen, Staatsfonds, Zentralbanken und Versicherungsgesellschaften. Seit fast 30 Jahren haben die Partner von ZCG Kapital in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar investiert. ZCG beschäftigt rund 400 Fachkräfte in fünf Ländern und hat seinen Hauptsitz in New York. Weitere Informationen finden Sie unter www.zcg.com.

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