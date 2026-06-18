XRP Kurs springt 13 Prozent an einem Tag: Was die stärkste Erholung seit Wochen auslöst

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Der XRP Kurs ist am 15. Juni um 13 Prozent gestiegen und hat zum ersten Mal seit zwei Wochen die Marke von 1,28 Dollar erreicht. Das XRPL-Netzwerk aktivierte am selben Tag sein Upgrade auf Version 3.2.0 und senkte die Serverkosten um 40 Prozent. Wallets mit mindestens einer Million XRP kontrollieren jetzt 74,1 Prozent des Angebots, und die Entspannung zwischen den USA und dem Iran hat Risikoanlagen weltweit gehoben. Aktuell liegt der XRP Kurs bei 1,22 Dollar, und die Frage lautet, ob der Ausbruch nachhaltig ist und ob CLARITY Act und ETF-Zuflüsse den Kurs über 1,30 Dollar tragen. Gleichzeitig sammelt ein Presale Kapital in der Angstphase, der die bessere Rendite liefern könnte als ein Altcoin nach dem Ausbruch.

XRP Kurs erhält Auftrieb durch XRPL-Upgrade und Wal-Akkumulation

XRP kletterte am 15. Juni von 1,14 auf 1,28 Dollar, der erste saubere Ausbruch seit Wochen, wie CoinMarketCap berichtet. Das Volumen erreichte 107,6 Millionen XRP in einer einzigen Sitzung, und 3,1-mal mehr Short-Positionen als Long-Positionen wurden zur Schließung gezwungen. Der Auslöser war die Nachricht über eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran, die Risikoanlagen weltweit beflügelt hat. Der Kurs profitierte direkt von diesem Stimmungswechsel.

Das XRPL-Netzwerk aktivierte am selben Tag das Upgrade auf Version 3.2.0, das die Serverkosten um 40 Prozent senkt und den Durchsatz erhöht. Gate hat Ripples RLUSD-Stablecoin mit vier Handelspaaren gelistet. Der CLARITY Act hat seine bisher größte Verfahrenshürde im US-Senat überwunden und steht auf dem legislativen Kalender. Spot-XRP-ETFs haben seit November 2025 insgesamt 1,43 Milliarden Dollar an kumulativen Zuflüssen angezogen, wie Changelly berichtet.

Große Wallets haben in sechs Monaten 1,53 Milliarden XRP hinzugefügt und kontrollieren 74,1 Prozent des Angebots. Der Kurs liegt bei 1,22 Dollar, mehr als 60 Prozent unter dem Hoch von 2025. Changelly sieht 1,40 Dollar im späteren Jahresverlauf und bis zu 2,04 Dollar im besten Fall, also rund das Doppelte. Die Renditen früher Meme-Coin-Käufer liegen für einen Token dieser Marktkapitalisierung außer Reichweite.

Pepeto: Das Trading-Hub mit Presale-Konditionen jenseits der XRP-Rendite

Der XRP Kurs hat seinen stärksten Ausbruch seit Wochen hinter sich, doch die Mathematik hinter Presale-Einstiegen erzählt eine andere Geschichte über die größten Gewinne. Die Kluft zwischen einer Verdopplung über Monate und einem Listing-Multiplikator ist der Grund, warum Kapital in einen Presale fließt, der bereits eine funktionierende Plattform betreibt.

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar von tausenden Adressen eingesammelt, in einer Phase, in der der Fear and Greed Index auf Extremwerte gefallen ist. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token folgt dem gleichen Aufbau, der den originalen Pepe Coin auf eine Bewertung jenseits von 4 Milliarden Dollar katapultiert hat. Der Einstieg kostet 0,0000001871 Dollar, und das bevorstehende Binance-Listing ist der Moment, der jeden gehaltenen Token neu bewertet.

Was Pepeto vom restlichen Meme-Coin-Markt abhebt, ist das bereits laufende Trading-Hub mit echtem Volumen. PepetoSwap verarbeitet gebührenfreie Token-Swaps über Ethereum, Solana und BNB Chain und gibt Haltern die Möglichkeit, Kapital zwischen Netzwerken zu bewegen, ohne Renditen an Gaskosten zu verlieren. Der Risk Scorer prüft jeden Vertrag, bevor Mittel eingezahlt werden, und schützt Käufer vor betrügerischen Launches, die Meme-Coin-Positionen in jedem Zyklus vernichten.

Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Entwicklerteam, und dieser Hintergrund erklärt, warum Anleger, die den Kurs verfolgen und nach dem nächsten Ausbruch suchen, immer wieder bei diesem Presale landen. SolidProof hat sämtliche Verträge einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen und jeden Code-Abschnitt verifiziert, bevor der Presale startete.

Analysten nennen Renditeziele von 100x bis 300x nach dem Listing, und das funktionierende Trading-Hub gibt diesen Zahlen eine Grundlage, die Token ohne Produkte nie besitzen. Für Halter, die beim XRP Kurs auf eine Verdopplung über Monate von 1,22 Dollar aus hoffen, liefert Pepeto die asymmetrische Rechnung, die große Kryptowährungen vor Jahren hinter sich gelassen haben.

Fazit

Der XRP Kurs hat durch ETF-Dominanz und ein Netzwerk-Upgrade an Stärke gewonnen. Pepeto verbindet Meme-Erbe mit einem funktionierenden Trading-Hub und Presale-Konditionen, die keine Large-Cap-Prognose erreicht. Die Suche begann mit einer Frage zum XRP Kurs und führte zu einem Einstieg, den die ersten Wallets bereits füllen. Die funktionierende Börse gibt dem Presale ein Potenzial jenseits reiner Stimmung, und das Listing macht den Abstand zwischen Insidern und Zuschauern dauerhaft sichtbar.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was zeigt der XRP Kurs nach dem 13-Prozent-Ausbruch?

Der XRP Kurs liegt bei 1,22 Dollar nach dem stärksten Tagesanstieg seit Wochen, und Changelly sieht ein Kursziel von 1,40 bis 2,04 Dollar für 2026, wobei der CLARITY Act als wichtigster Katalysator gilt.

Warum fließt Kapital in den Pepeto-Presale während der Angstphase?

Über 10 Millionen Dollar Presale-Kapital während extremer Angst zeigen tiefe Überzeugung, und die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem der Einstieg offen bleibt, bevor das Listing den Preis für Nachzügler neu festsetzt.