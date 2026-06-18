PORR erzielt in Q1 mit über zehn Milliarden Euro rekordhohen Auftragsbestand

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Der österreichische Baukonzern PORR hat im ersten Quartal 2026 trotz eines langen Winters solide Zahlen vorgelegt. Besonders auffällig: Der Auftragsbestand überstieg erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von 10 Milliarden Euro.

Meilenstein beim Auftragsbestand

Mit einem Auftragsbestand von 10,004 Milliarden Euro zum Ende des ersten Quartals 2026 hat die PORR Group (ISIN: AT0000609607) eine symbolisch wichtige Schwelle überschritten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg von 13,5 Prozent. Auch der Auftragseingang verbesserte sich und legte um 14,7 Prozent auf 1,765 Milliarden Euro zu. Für Aktionäre ist dies ein deutliches Signal: Die Auftragsbücher sind so voll wie nie, was die Umsätze der kommenden Quartale stützt.

Das erste Quartal gilt im Baubereich traditionell als das schwächste - Frost und Schnee bremsen zum Jahresstart die Baustellen. In diesem Jahr verstärkte ein besonders hartnäckiger Winter diesen Effekt: In Österreich und Deutschland ging aufgrund widrigen Wetters die Produktionsleistung zurück. Das wichtigste Marktsegment AT / CH (Österreich/Schweiz) verzeichnete ein Minus von 6,0 Prozent auf 515 Millionen Euro, während Deutschland mit 314 Millionen Euro um 2,3 Prozent unter dem Vorjahreswert lag.

Konzernweit stieg die Produktionsleistung dennoch leicht um 2,3 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, weil andere Segmente kräftig zulegen konnten. Die Umsatzerlöse gaben allerdings leicht nach - von 1,265 auf 1,245 Milliarden Euro (minus 1,5 Prozent), was neben dem Wintereffekt auch auf einen höheren Anteil von Gemeinschaftsprojekten (sogenannten ARGEn, also Arbeitsgemeinschaften und Joint Ventures) zurückzuführen ist, die nicht im Konzernumsatz erscheinen.

Positiv anzumerken ist auch die höhere Rentabilität des Baukonzerns. So verbesserte sich das Betriebsergebnis (EBIT) um 13,1 Prozent auf 14,3 Millionen Euro, die EBIT-Marge zum Umsatz stieg auf 1,1 Prozent. Dass das Ergebnis trotz Winterbremsern wächst, spricht für eine verbesserte Kostenstruktur.

Wachstumsmotoren Polen und Osteuropa

Besonders stark entwickelte sich das Segment PL: Die Produktionsleistung kletterte in diesem Heimmarkt um 22,8 Prozent auf 214 Millionen Euro, der Auftragseingang hat sich sogar mehr als verdoppelt. Treiber sind EU-finanzierte Infrastrukturprojekte, vor allem im Straßen- und Bahnbau. Auch das Segment CEE (Tschechien, Slowakei, Rumänien) wuchs - der dortige Auftragsbestand legte um 40,8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu.

Ausblick 2026 bestätigt

Der Vorstand der PORR bestätigt auf Basis des Auftragsbestands von über 10 Milliarden Euro seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2026: Er erwartet eine moderat positive Leistungs- und Umsatzentwicklung sowie eine weitere Steigerung der EBIT-Marge. Das langfristige Ziel einer EBIT-Marge von 3,5 bis 4,0 Prozent bis 2030 bleibt unverändert. Rund 60,6 Prozent des Auftragsbestands entfallen derzeit auf den Tiefbau, der von EU-Finanzierungen für Verkehrsinfrastruktur und Energieversorgung profitiert. Im Hochbau konzentriert sich die PORR auf Industriebauten wie zum Beispiel Datenzentren sowie auf Gesundheitseinrichtungen. Zum Ende des ersten Quartals 2026 entfiel mehr als ein Drittel des gesamten Auftragsbestands auf dieses Segment.