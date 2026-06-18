© Foto: DALL-EWährend viele Anleger auf Wettanbieter, Brauereien und Snack-Riesen schauen, rückt ein anderer Profiteur der Fußball-WM 2026 in den Fokus. Seine Aktie läuft seit Tagen stetig nach oben. Der große Gewinner heißt:Airbnb! Nicht nur Stadien, Sponsoren und TV-Sender dürften von der Fußball-WM 2026 profitieren. Auch der US-Vermittler von Unterkünften zählt zu den Unternehmen, die auf eine Sonderkonjunktur durch das Turnier hoffen können. Wenn Fans aus aller Welt in die Gastgeberstädte in den USA, Kanada und Mexiko reisen, braucht es vor allem eines: Schlafplätze Während die FIFA mit Millionen von Fans in den gastgebenden Ländern rechnet, geht Airbnb ebenfalls von einem gewaltigen Ansturm auf …
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