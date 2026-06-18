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Dow Jones News
18.06.2026 06:39 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. Juni

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. Juni 

=== 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai 
     Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 
     PROGNOSE: 5,0% 
     zuvor:  5,0% 
*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zur Eröffnung der 53rd OeNB Annual 
     Economics Conference, in Kooperation mit Suerf 
     (9:15 Fireside Chat mit IWF-Chefin Georgieva) 
*** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei International Conference on Payment 
     and Securities Settlement, Deutsche Bundesbank, Bank of Canada 
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse der Sitzung 
     des geldpolitischen Rats 
     Leitzins 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  0,00% 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     PROGNOSE: 4,25% 
     zuvor:  4,25% 
*** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV 
  10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV 
  10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV 
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer 
*** 11:00 SE/Nordea Bank Abp, Pre-Close Call für Analysten 1H 
  11:00 DE/Tonies SE, Kapitalmarkttag 
*** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht 
*** 13:00 Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Bank Rate 
     PROGNOSE: 3,75% 
     zuvor:  3,75% 
*** 14:15 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion zu 
     "Monetary policymaking under uncertainty" 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 225.000 
     zuvor:  229.000 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni 
     PROGNOSE: +9,8 
     zuvor:  -0,4 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
     zuvor:  +0,1% gg Vm 
*** 19:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Foros de Vanguardia event 
*** 19:00 EU/EBA, zweijährlicher Risikobericht 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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