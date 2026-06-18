DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. Juni
=== *** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% *** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zur Eröffnung der 53rd OeNB Annual Economics Conference, in Kooperation mit Suerf (9:15 Fireside Chat mit IWF-Chefin Georgieva) *** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei International Conference on Payment and Securities Settlement, Deutsche Bundesbank, Bank of Canada *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,00% *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 4,25% zuvor: 4,25% *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV 10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer *** 11:00 SE/Nordea Bank Abp, Pre-Close Call für Analysten 1H 11:00 DE/Tonies SE, Kapitalmarkttag *** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht *** 13:00 Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,75% *** 14:15 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion zu "Monetary policymaking under uncertainty" *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 229.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: +9,8 zuvor: -0,4 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 19:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Foros de Vanguardia event *** 19:00 EU/EBA, zweijährlicher Risikobericht ===
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June 18, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)
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