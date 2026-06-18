Biotech-Aktien sind zurück auf dem Radar der Anleger. Bei einem US-Krebsspezialisten könnte jetzt jedoch weit mehr drin sein als nur eine normale Branchenerholung. Das Unternehmen verfügt über starke Umsätze, eine volle Kasse und ein Medikament, das längst zum Milliardenfundament geworden ist. Doch der eigentliche Kurstreiber könnte erst noch kommen.Im Mittelpunkt steht ein neuer Hoffnungsträger in der Pipeline. Der Wirkstoff soll die nächste große Erfolgsgeschichte einleiten und besitzt laut Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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