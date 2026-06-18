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Dow Jones News
18.06.2026 07:21 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio und Seoul auf Rekordhochs

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio und Seoul auf Rekordhochs

DOW JONES--Am Donnerstag ist an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz auszumachen. Während das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die Börsen in Tokio und Seoul auf Rekordhochs treibt, hinken die chinesischen Börsen und der australische Aktienmarkt hinterher.

Die USA und der Iran haben am späten Mittwoch eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus unterzeichnet. Die US-Futures drehten daraufhin ins Plus, die Ölpreise gerieten unter Druck.

An der Wall Street hatten die Kurse am Mittwoch deutlich nachgegeben, nachdem die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet auf dem aktuellen Niveau belassen hatte. Allerdings signalisierte die Federal Reserve unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf. Warsh zeigte sich während der anschließenden Pressekonferenz zum Zinsentscheid entschlossen, die Inflation zu bekämpfen.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 1,5 Prozent. Der breiter gefasste Topix gewinnt 1,4 Prozent. An der Börse in Seoul rückt der Kospi um 1,7 Prozent vor. Dagegen fällt der Composite-Index in Shanghai um 0,4 Prozent. In Hongkong liegt der Hang-Seng-Index 1,7 Prozent im Minus.

Chinesische Apple-Zulieferer profitieren von den Preiserhöhungen, die Apple-CEO Tim Cook angekündigt hat. Unter anderem steigen Lens Technology in Hongkong um 3,8 Prozent, Luxshare Precision Industry in Shenzhen um 2,1 Prozent und Foxconn Industrial Internet in Shanghai um 4,4 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.925,20  -0,5    +2,4      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.186,16  +1,4   +19,8      08:00 
Kospi (Seoul)       9.014,79  +1,7   +113,9      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.900,01  -1,7    -6,8      10:00 
Shanghai-Composite     4.092,76  -0,4    +3,1      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.184,53  +0,2   +11,6      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.141,87  -1,3   -29,0      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.715,49  +0,3    +2,1      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mi, 09:51 % YTD 
EUR/USD           1,1521  +0,2   1,1499     1,1607  -1,9 
EUR/JPY           185,06  +0,2   184,75     185,96  +0,6 
EUR/GBP           0,8652  +0,0   0,8651     0,8649  -0,7 
USD/JPY           160,60  -0,0   160,63     160,19  +2,5 
USD/KRW          1.520,30  -0,5  1.527,14    1.511,20  +5,5 
USD/CNY           6,7612  +0,1   6,7577     6,7574  -3,3 
USD/CNH           6,7630  -0,2   6,7760     6,7563  -3,1 
USD/HKD           7,8359  +0,0   7,8352     7,8340  +0,7 
AUD/USD           0,7036  +0,3   0,7014     0,7064  +5,5 
NZD/USD           0,5794  +0,5   0,5766     0,5821  +0,7 
BTC/USD          63.878,66  -0,8 64.362,12    65.311,04 -27,2 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           74,95  -2,4   -1,84      76,79 
Brent/ICE           78,08  -1,9   -1,47      79,55 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.313,69  +1,3   56,01    4.257,68 
Silber            69,13  +1,7    1,14      67,99 
Platin           1.761,89  +1,4   25,08    1.736,81 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

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June 18, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)

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