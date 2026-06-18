Der größte Börsengang der Finanzgeschichte liegt hinter uns. SpaceX hat beim IPO rund 75 Milliarden Dollar eingesammelt und war zum Ausgabepreis von 135 Dollar bereits mit rund 1,77 Billionen Dollar bewertet. Nach dem Handelsstart schoss die Aktie weiter nach oben und erreichte zeitweise Kurse über dem 220 Dollar und damit eine ähnliche Marktkapitalisierung wie Amazon oder Microsoft. • SpaceX ist ein faszinierendes Zukunftsunternehmen - aber die Bewertung ist extrem ambitioniert.• Der aktuelle Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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