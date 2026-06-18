Nach Angaben des Vermittlerstaates Pakistan ist das zwischen den USA und dem Iran ausgehandelte Rahmenabkommen mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten. Der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif erklärte auf der Plattform X, dass der Iran die Straße von Hormus unverzüglich wieder für den Schiffsverkehr öffnen werde.Zusammenfassung: • Das zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Rahmenabkommen ist laut Pakistan mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten. Der Iran öffnet die Straße von Hormus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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