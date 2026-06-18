DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HORMUS - Die Bundesregierung kann nach den Worten von Außenminister Johann Wadephul den Mandatsentwurf für eine deutsche Marinemission in der Straße von Hormus innerhalb weniger Tage vorlegen. "Natürlich machen wir Vorarbeiten", sagte Wadephul der Rheinischen Post. Seriös abschließen lasse sich das aber erst, wenn am Freitag die tatsächliche Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran bekannt werde. "Dann kann es schnell geschehen, dass wir als Bundesregierung auf den Bundestag zugehen." (Rheinische Post)

KI - Die japanische Investorenlegende Masayoshi Son ist mit Softbank einer der größten Anteilseigner des KI-Pioniers OpenAI und schwärmt normalerweise, wo es nur geht, von den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz. Auf einer Veranstaltung in Tokio warnte er nun aber eindringlich vor den Gefahren, die durch die neuesten KI-Systeme auf die Wirtschaft und vor allem die kritische Infrastruktur von Ländern zukämen. "Bislang wurden Cyberangriffe von Menschen durchgeführt. Was auf uns zukommt, ist eine Welt, in der böswillige Organisationen und kriminelle Akteure KI nutzen, um Angriffe wie mit Maschinengewehren abzufeuern", sagte Son. Betreiber kritischer Infrastruktur - darunter Versorgungsunternehmen, Finanzinstitute, Telekommunikationsunternehmen und Verkehrsnetze - seien wachsenden Risiken ausgesetzt, da KI die Kosten von Cyberangriffen drastisch senke und deren Umfang erheblich vergrößere. (FAZ)

KI - Anthropic-Chef Dario Amodei hat die Staats- und Regierungschefs der G7 dazu aufgerufen, der Versuchung einer Spaltung zu widerstehen, wenn es um die Einführung fortschrittlicher KI-Tools gehe. Wie aus mit den Gesprächen vertrauten Kreisen verlautete, äußerte sich Amodei am Mittwoch - und damit nur wenige Tage, nachdem die USA seinem Unternehmen den Export seines neuesten Modells untersagt hatten - vor US-Präsident Donald Trump und anderen Staats- und Regierungschefs, und erhielt dabei Unterstützung von seinem Erzrivalen Sam Altman von OpenAI. (Financial Times)

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June 18, 2026 00:54 ET (04:54 GMT)

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