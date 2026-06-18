Die Festkörper-Klimaanlage gilt als umweltfreundliche Alternative zum klimaschädlichen Kompressorprinzip. Für den Massenmarkt fehlt bislang allerdings ein belastbarer Nachweis, dass die Systeme über Jahre hinweg genauso sparsam und zuverlässig kühlen. Klimaanlagen bleiben ein fester Bestandteil in unserem Kühlungskonzept: Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass sich ihre Zahl bis 2050 verdreifachen wird. Das ist gut für die Gesundheit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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