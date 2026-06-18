Die deutsche Batterieindustrie steckt derzeit in einer schwierigen Phase, die von Rückschlägen und Vertrauensverlusten bei Investoren geprägt ist. Ines Miller, Associate Partner bei der P3 Group, analysiert im electrive-Interview von der Battery Show in Stuttgart die aktuelle Lage und nennt Beispiele wie den gestoppten Einstieg von Porsche in die eigene Zellfertigung sowie die Insolvenz von Varta als deutliche Signale der Krise. Trotz dieser Herausforderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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