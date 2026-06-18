"Mein Geld" im Gespräch mit Christian Nuschele, Head of Distribution bei Standard Life, züdem Thema ganzheitliche Ruhestandsplanung als strategisches Beratungsfeld zwischen Vermögensaufbau, Entsparphase und generationenübergreifender Vermögensstrukturierung Herr Nuschele, Sie betonen immer wieder die Bedeutung einer professionellen Ruhestandsplanung. Warum ist eine professionelle Ruhestandsplanung so wichtig? Christian Nuschele: Kunden sparen Jahrzehnte sehr diszipliniert für den Ruhestand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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