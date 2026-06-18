Die Nel ASA-Aktie hat einen Großteil ihrer jüngsten Zugewinne wieder abgegeben. Jetzt rückt die 200-Tage-Linie in den Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Nel ASA: Zurück auf Los
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