Apple stellt die Kundschaft auf höhere Preise ein. Konzernchef Tim Cook sagte dem Wall Street Journal, Preisaufschläge seien nicht mehr zu vermeiden. Hintergrund ist der anhaltende KI-Boom: Der massive Ausbau von Rechenzentren treibt die Nachfrage nach Speicherlösungen, während die verfügbaren Kapazitäten der Hersteller seit Monaten nicht ausreichen. Die Folge sind kräftig steigende Einkaufspreise in der gesamten Branche.• Apple bereitet Kunden auf höhere Preise vor.• Treiber der Entwicklung ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär