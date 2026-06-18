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Donnerstag, 18.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Quantum X Labs: Kräftiger Ausbruch - Rallye getriggert?
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WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS
Tradegate
18.06.26 | 08:51
102,72 Euro
+0,59 % +0,60
Branche
Netzwerktechnik
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
CISCO SYSTEMS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CISCO SYSTEMS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
102,14102,7208:53
102,14102,7208:51
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CISCO
CISCO SYSTEMS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CISCO SYSTEMS INC102,72+0,59 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.