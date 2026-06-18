© Foto: Stephane Lemouton - Stephane Lemouton/SIPAIn Versailles unterschreibt Trump eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges und zur Öffnung der Straße von Hormus. Der Iran unterzeichnet digital. US-Aktienfutures steigen daraufhin, während der Ölpreis nachgibt.Laut US-Medienberichten haben US-Präsident Donald Trump und Irans Präsident Masoud Pezeshkian ein Memorandum unterzeichnet, das den Weg zu einem dauerhaften Friedensabkommen ebnen soll. US-Aktienfutures legten daraufhin deutlich zu: S&P-500-Futures stiegen um 0,73 Prozent, Futures auf den Nasdaq-100 legten um 1,15 Prozent und Dow-Jones-Futures kletterten um 0,51 Prozent. Rohöl der Sorte WTI gab infolgedessen um mehr als drei Prozent nach und fiel auf 74,22 US-Dollar. …
Enthaltene Werte: US2605661XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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