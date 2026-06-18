Eigentlich sollte die Vorzugsaktie "Stretch" (STRC) von Strategy wie ein Fels in der Brandung wirken: Konzipiert, um stetig um den Nennwert von 100 Dollar zu pendeln und Anlegern eine attraktive Dividende zu sichern. Doch am Mittwoch ist dieses Versprechen massiv ins Wanken geraten. Mit einem Tagesschlusskurs von 89 Dollar notiert das Papier nun elf Prozent unter seinem angestrebten Anker.• Die Vorzugsaktie STRC notiert mit 89 Dollar erstmals deutlich unter ihrem Nennwert von 100 Dollar und markiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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