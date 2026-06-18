Die Aktien von Electro Optic Systems (EOS) wurden auf Antrag des Unternehmens vom Handel ausgesetzt. Hintergrund sind die bevorstehende Bekanntgabe eines wesentlichen Vertrags über den Verkauf von Remote Weapon Systems (RWS) sowie die Gründung eines Joint Ventures. Details zu den Vereinbarungen sollen spätestens bis zur Wiederaufnahme des Handels am 22. Juni veröffentlicht werden.
Die Ankündigung sorgt für zusätzliche Spannung, da EOS erst kürzlich einen Umsatzausblick von 240 bis 270 Mio. AUD für das laufende Geschäftsjahr bestätigt hatte. Insbesondere im Verteidigungsbereich gelten die ferngesteuerten Waffensysteme des Unternehmens als strategisch wichtiges Wachstumsfeld.
Sollte es sich um einen größeren Auftrag handeln, wird dies die Visibilität der künftigen Umsätze deutlich erhöhen. Auch die geplante Joint-Venture-Struktur deutet auf eine weitere Internationalisierung und den Ausbau der Marktposition im global stark wachsenden Verteidigungssektor hin.
Die erneute Kaufempfehlung im Bernecker Newspilot von gestern kam somit vermutlich zum idealen Zeitpunkt.
Die Ankündigung sorgt für zusätzliche Spannung, da EOS erst kürzlich einen Umsatzausblick von 240 bis 270 Mio. AUD für das laufende Geschäftsjahr bestätigt hatte. Insbesondere im Verteidigungsbereich gelten die ferngesteuerten Waffensysteme des Unternehmens als strategisch wichtiges Wachstumsfeld.
Sollte es sich um einen größeren Auftrag handeln, wird dies die Visibilität der künftigen Umsätze deutlich erhöhen. Auch die geplante Joint-Venture-Struktur deutet auf eine weitere Internationalisierung und den Ausbau der Marktposition im global stark wachsenden Verteidigungssektor hin.
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