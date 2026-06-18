Das Unternehmen stellt den Cloudflare One Stack vor eine umfangreiche Bibliothek mit KI-Funktionen -, um die SASE-Bereitstellung gemeinsam mit ausgewählten globalen Partnern wie Arctiq, Consortium, CMT, Presidio, The Missing Link und anderen zu optimieren

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, gab heute die Einführung seiner Cloudflare-One-Design-Partner-Zertifizierung bekannt. Diese neue, hochprioritäre Zertifizierung konzentriert sich auf die Cloudflare-One-Suite und stattet eine ausgewählte Gruppe globaler Partner darunter Arctiq, Consortium, CMT, Presidio und The Missing Link mit dem fundierten technischen Fachwissen aus, das zur Beschleunigung sicherer KI-Innovationen erforderlich ist.

Die Abkehr von veralteten Sicherheitsarchitekturen verläuft traditionell langsam und ist mit Risiken verbunden. Die Überprüfung bestehender Umgebungen, die Planung neuer Architekturen und die Vermeidung von Konfigurationsfehlern bei Anbieterwechseln können Schwachstellen schaffen. Diese Reibungsverluste können Sicherheitslücken verursachen und Innovationen bremsen. Nun können Unternehmen die Fragmentierung sicher reduzieren, indem sie sich an einen vertrauenswürdigen Partner wenden, der sie zu einer Suite führt, die speziell für sichere KI entwickelt wurde.

"Cloudflare One hat sich zu einer partnergeführten Plattform entwickelt, und unsere neue 'Design Partner'-Auszeichnung soll langfristiges Wachstum vorantreiben", sagte Tom Evans, Chief Partner Officer bei Cloudflare. "Dieses neue Rahmenwerk stellt unsere bislang umfangreichste gemeinsame Investition in den Vertriebskanal dar. Wir statten unsere Elite-Partner mit den finanziellen Ressourcen und dem technischen Know-how aus, die sie benötigen, um die Cloudflare One-Plattform zu skalieren. Durch die Kombination unserer einheitlichen SASE-Architektur mit dem Fachwissen unserer Partner verwandeln wir komplexe Netzwerkmigrationen in margenstarke, hochwertige Beratungsmöglichkeiten für das KI-Zeitalter."

Zur Unterstützung der Einführung präsentiert Cloudflare den Cloudflare One Stack. Dieses Framework bietet eine robuste Bibliothek mit KI-Fähigkeiten, die Sicherheitsteams mit jedem Agenten nutzen können, um Cloudflare One zu bewerten, bereitzustellen und zu verwalten. Diese Skills, die direkt auf Cloudflare One aufsetzen, bieten strukturiertes Wissen, Entscheidungsbäume und Tool-Definitionen, die KI-Agenten automatisch nutzen können. Indem Cloudflare Partnern Zugriff auf ein zentrales Repository mit Blueprint-Konfigurationen und automatisierten Workflows gewährt, entfällt die mühsame manuelle Bereitstellung. Stattdessen können sich Partner darauf konzentrieren, margenstarke Managed Services anzubieten, die speziell auf das KI-Zeitalter zugeschnitten sind.

Stimmen von Cloudflare One-Design-Partnern

"Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, veraltete Architekturen zu modernisieren, die Einführung von KI sicher zu gestalten und immer komplexer werdende Umgebungen zu vereinfachen. Durch die Kombination der Cloudflare One-Plattform mit der Expertise von Arctiq in den Bereichen Cybersicherheit, Netzwerke, Cloud und Managed Services helfen wir Kunden dabei, Zero-Trust- und SASE-Initiativen zu beschleunigen und gleichzeitig die Komplexität zu reduzieren sowie die Ausfallsicherheit zu verbessern", sagte Wes Brown, CTO bei Arctiq. "Gemeinsam helfen wir Unternehmen dabei, sichere, vernetzte und KI-fähige Umgebungen aufzubauen, die sich an eine sich wandelnde Bedrohungslandschaft anpassen und die Zukunft des Geschäfts unterstützen können."

"Diese Partnerschaft stellt eine bedeutende Investition in unsere Fähigkeit dar, Kunden zu unterstützen, die sich in der Landschaft der KI-Einführung, der SASE-Umstellung und der cloudbasierten Sicherheit zurechtfinden müssen", sagte Andrew Barnett, CTO bei Consortium. "Die speziell eingerichteten, dedizierten 'Centers of Excellence' von Consortium sind bewährte Verfahren, die zu einer der anerkanntesten Kompetenzen unseres Unternehmens geworden sind. Mit unserer Sorgfalt, unserem Fachwissen und unserer Kundenorientierung gegenüber Cloudflare verschafft uns die Auszeichnung als 'Cloudflare One Design Partner' eine Grundlage, für deren Erreichung die meisten Partner Jahre benötigen würden."

"Cloudflares umfassendes Engagement bei der Förderung von Spitzenkompetenzen verschafft CMT Info Comm Co., Ltd. die fortgeschrittenen technischen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die komplexesten Sicherheitsprobleme unserer Kunden zu lösen", sagte Soojong Lee, Chief Technology Officer bei CMT. "Mit integrierten SASE-Schutzmaßnahmen, die sich nahtlos über Web-, Cloud- und private Anwendungsumgebungen skalieren lassen, können wir sensible Daten nahtlos schützen und gleichzeitig die für das KI-Zeitalter notwendigen automatisierten Frameworks aufbauen."

"Als Cloudflare One Design Partner können wir nun dazu beitragen, fragmentierte, veraltete Architekturen zu beseitigen und unseren Kunden ermöglichen, Innovationen mit KI schneller und sicherer voranzutreiben", sagte Jim Finn, Sales VP of Cyber bei Presidio. "Mit einem grundlegenden Repository an agentenfähigen Best Practices die starre Strukturen beseitigen und es uns ermöglichen, komplexe Netzwerkmigrationen mühelos in hochwertige Beratungsdienstleistungen umzuwandeln freuen wir uns sehr, die Zukunft der Unternehmenssicherheit mitzugestalten."

"Unternehmen suchen zunehmend nach Wegen, die Komplexität zu reduzieren, indem sie Netzwerk und Sicherheit in einer einzigen, modernen Architektur zusammenführen", sagte Aaron Bailey, CISO und Director bei The Missing Link. "Als Cloudflare One Design Partner kann The Missing Link Kunden dabei unterstützen, ihre Zero-Trust- und SASE-Strategien zu beschleunigen und gleichzeitig Sicherheit, Leistung und betriebliche Effizienz zu verbessern. Durch die Kombination der Cloudflare-Plattform mit unserer Expertise in den Bereichen Cybersicherheit und Beratung können wir Unternehmen dabei helfen, den Transformationsprozess mit größerer Zuversicht und Widerstandsfähigkeit zu meistern."

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Cloudflare One

Blog: Vorstellung des Cloudflare-One-Stacks: agentengestützte Bereitstellung

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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