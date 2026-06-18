Berlin (ots) -Pünktlich zur Urlaubssaison verändern sich die Lesegewohnheiten in Deutschland. Eine Auswertung der Buchverkäufe von medimops, Deutschlands führendem Second Hand Onlineshop für Bücher und Medien, zeigt: Der Anteil von Krimis und Thrillern steigt von Januar bis Juni jedes Jahr kontinuierlich an, besonders im Ruhrgebiet und Saarland. Dieses Muster ist seit drei Jahren konstant zu beobachten.Regionale Unterschiede bei den Lesevorlieben - Krimi im Westen, Belletristik in den GroßstädtenBesonders ausgeprägt ist die Krimi-Leidenschaft im ersten Halbjahr 2026 im Ruhrgebiet und im Saarland. Mönchengladbach führt das Ranking an, gefolgt von Saarbrücken und Essen. In den deutschen Großstädten dominiert dagegen die Belletristik. Berlin liegt hier deutlich über dem Bundesdurchschnitt, auch Hamburg und München greifen überdurchschnittlich häufig zu Romanen. Eine weitere regionale Besonderheit zeigt sich im Süden Deutschlands: Dort wurden 2026 bislang überdurchschnittlich viele Bücher aus den Bereichen Esoterik und Spiritualität gekauft.Neben Krimis und Thrillern gewinnen auch Liebesromane und Jugendbücher im Verlauf des ersten Halbjahres an Bedeutung. Kategorien wie Kochbücher und Ratgeber verlieren dagegen anteilig an Nachfrage. Die Daten deuten darauf hin, dass Leser in den Sommermonaten häufiger zu unterhaltender und erzählender Literatur greifen.Die aktuellen Bestseller für die UrlaubssaisonEin Blick auf die aktuell meistverkauften Titel zeigt zudem, welche Geschichten deutsche Leser:innen durch den Sommer begleiten. Bei den Krimis dominieren psychologische Spannung und ungewöhnliche Ermittlerfiguren, bei den Liebesromanen emotionale Familiengeschichten und große Sommerlieben.Bei den Krimis führt aktuell Glennkill von Leonie Swann die Liste an. Der ungewöhnliche Roman über eine Schafherde, die den Mord an ihrem Schäfer aufklären will, erlebt derzeit auch durch die aktuelle Kinoverfilmung neue Aufmerksamkeit. Ebenfalls besonders gefragt sind die Thriller Wenn sie wüsste und Der Freund von Bestsellerautorin Freida McFadden, die mit psychologischer Spannung und überraschenden Wendungen überzeugen.Bei den Liebesromanen liegen Stay away from Gretchen von Susanne Abel, Unser Tag ist heute von Virginie Grimaldi und Fünf Sommer mit dir von Carley Fortune vorne. Auffällig: Mit Fünf Sommer mit dir gehört auch bei den Liebesromanen ein Titel zu den Bestsellern, der aktuell als Verfilmung bei Prime Video zu sehen ist. Das zeigt, dass erfolgreiche Serien und Filme die Nachfrage nach den zugrundeliegenden Büchern weiterhin deutlich beeinflussen.Mehr Infos und alle Sommer-Bestseller finden Sie hier. (https://www.medimops.de/sommerlektuere/)Für Leser:innen, die ihr Sommerlektüre-Budget schonen wollen: Bei medimops sind Krimis und Thriller, aber natürlich auch Liebesromane und viele weitere Genres als qualitätsgeprüfte Second Hand Bücher bis zu 70 Prozent günstiger als Neuware. Über vier Millionen Bücher und Medien stehen zur Auswahl.Über momoxDie momox SE ist Europas führender Re-Commerce-Anbieter und ein Pionier im Second Hand Markt. Über die Plattform momox können Verbraucher:innen gebrauchte Bücher, Medienartikel und Kleidung schnell, einfach und sicher zum Festpreis verkaufen - per Web oder App in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Spanien.Nach einer sorgfältigen Qualitätskontrolle verkauft momox die Artikel weiter: Bücher und Medienprodukte wie Bücher, CDs, Vinyl, DVDs und Games sind auf medimops erhältlich. Qualitativ geprüfte Second Hand Kleidung, Schuhe und Accessoires von über 3.000 bekannten Marken gibt es auf momox fashion. Damit bietet momox eine nachhaltigere Alternative zum Neukauf und gibt Kund:innen die Möglichkeit, Produkten ein zweites Leben zu geben und Ressourcen zu schonen.Das Unternehmen wurde 2004 in Berlin gegründet und beschäftigt heute über 2.100 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. Allein 2025 wurden über 40 Millionen Second Hand Artikel verkauft.Pressekontakt:Miriam Walter presse@momox.bizOriginal-Content von: momox SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71973/6296704