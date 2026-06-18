Hamburg (ots) -Vertrauensverlust und gesellschaftliche Polarisierung: Die Herausforderungen für den demokratischen Zusammenhalt wachsen. Cociety hat zwei Jahre lang mit dem Resonanzformat "CoSaturday" wissenschaftlich erprobt, wie unsere Gesellschaft resilienter werden kann. Das Ergebnis: Strukturierte Begegnung wirkt nachweislich. "Die Studie macht gesellschaftliche Resilienz quantitativ messbar und zeigt, wie sie gezielt gefördert werden kann." - Prof. Dr. Michael Otto, Stifter von Cociety.Fähigkeiten kollektiver Resilienz wachsen messbar durch soziale InteraktionDrei Fähigkeiten konnten bei den Teilnehmenden nachweisbar gesteigert werden - unabhängig von Alter, Bildung oder politischer Einstellung:- Offenheit, Neues zu lernen- Kritisches Denken als Fähigkeit, komplexe Fragen besser zu verstehen- Verantwortungsbereitschaft für gesellschaftliche GemeinschaftBundesfamilienministerin Karin Prien betont: "In einer Zeit zunehmender Polarisierung zeigt das Projekt von Cociety beispielhaft, wie Menschen mit unterschiedlichsten Lebensrealitäten und politischen Haltungen in einen produktiven, offenen Austausch kommen - damit so Verständnis und Zusammenhalt in unserer demokratischen Gesellschaft wachsen können."Die Teilnehmenden entwickelten sich über zwei Jahre merklich - weniger defensiv, mehr Zuhören, Lernbereitschaft. "Die Menschen sind bereit, sich mit konfliktären Themen auseinanderzusetzen. Sie brauchen keinen Konsens, aber einen Rahmen, der Sicherheit und Offenheit zugleich ermöglicht" - Dr. Marina Beermann, Cociety Geschäftsführerin. Das Format wirkt über den Veranstaltungstag hinaus:- 100 % würden erneut teilnehmen- 98 % konnten ihre Meinung frei äußern- 93 % fanden den Austausch wichtig- 78 % verstehen Gegenpositionen besserCociety ist ein Zusammenschluss gemeinnütziger Organisationen und setzt sich für eine resiliente Gesellschaft ein. Im CoSaturday-Projekt nahmen von 2023 bis 2025 50 von 100 repräsentativ ausgewählten Hamburger Bürger:innen an vier Dialogveranstaltungen teil. Eine Kontrollgruppe diente dem Vergleich. Ziel: messbar zu belegen, ob strukturierter Austausch gesellschaftliche Resilienz stärkt.Zur Studie: www.co-ciety.org/cosaturdayBildmaterial: Dropbox (https://www.dropbox.com/scl/fo/0la5b4keeus855qpqhclx/AI9UdkXCuAuU9RIB1e7So84?rlkey=n67h9npvth819km68zag78z6a&st=yohtg48x&dl=0) (©Cociety)YouTube: CoSaturday-Playlist (https://www.youtube.com/playlist?list=PL7mEtn9mlKJrcPxyWjhFkiTU3m5KABg7y)LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/72422379Pressekontakt:Dr. Marina Beermann/ Geschäftsführerin CocietyTelefon: +49 (40) 6461-8138E-Mail: kontakt@co-ciety.orgGerne stellen wir Ihnen Bildmaterial zu Verfügung: kontakt@co-ciety.orgOriginal-Content von: Cociety - Initiativen für eine resiliente Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176464/6296714