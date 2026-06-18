Bad Homburg (ots) -Seit dem 1. Juni 2026 verstärkt Katja Suding als Partnerin das Team der phe consultants. Die ehemalige Vorsitzende der FDP-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft und stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion bringt mehr als ein Jahrzehnt Führungserfahrung aus der Politik in die Beratung von öffentlichen Unternehmen ein.Ihr inhaltlicher Schwerpunkt bei den phe consultants liegt auf der Besetzung von Vakanzen auf oberer und oberster Führungsebene in der öffentlichen Verwaltung, bei deren Beteiligungsgesellschaften sowie bei Non-Profit-Organisationen. Dabei verbindet sie ihre Kenntnis politischer Prozesse mit einem tiefen Verständnis für die Bedeutung von Sichtbarkeit und öffentlicher Wahrnehmung in solchen Besetzungsentscheidungen."Öffentliche Unternehmen und Non-Profit-Organisationen stehen unter einem besonderen Erwartungsdruck von Politik, Aufsicht, Medien und Gesellschaft. Professionelle und transparente Besetzungsprozesse sind in diesem Umfeld ein zentraler Teil guter Führung", sagt Katja Suding. "Bei den phe consultants kann ich meine Erfahrung aus Politik und strategischer Beratung zusammenbringen, um genau diese Prozesse zu stärken.""Mit Katja Suding gewinnen wir eine Kollegin, die politisches Gespür, Governance-Erfahrung und Kommunikationsstärke in einzigartiger Weise verbindet", sagt Peter Herrendorf, Managing Partner der phe consultants. "Sie wird unsere Arbeit für öffentliche Unternehmen und Non-Profit-Organisationen weiter profilieren und unseren Klienten zusätzliche Perspektiven in sensiblen Besetzungs- und Veränderungssituationen eröffnen."Über Katja SudingKatja Suding blickt auf über 20 Jahre Parteiarbeit für die FDP auf kommunaler, Landes- und Bundesebene zurück. Dabei war sie u.a. Vorsitzende der FDP-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag sowie stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP.Nach ihrem Ausscheiden aus der aktiven Politik im Jahr 2021 arbeitete sie als Executive Advisor und beriet Geschäftsführungen, Eigentümer und Führungsgremien in Transformations-, Nachfolge- und Krisensituationen.Sie hat Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und Romanistik an der Universität Münster studiert, war über viele Jahre als freiberufliche Kommunikationsberaterin tätig und ist ausgebildeter Business Coach.Über phe consultantsDie phe consultants sind eine auf Führungs- und Besetzungsfragen spezialisierte Beratung mit Schwerpunkt auf die Bereiche Public Services, Healthcare und Education. Der Fokus liegt darauf, geeignete Persönlichkeiten für obere und oberste Führungspositionen zu finden, sie für die neue Aufgabe zu gewinnen und den Fit mit der Rolle, Organisation und Umfeld zu beurteilen.Das Team der phe consultants vereint Beraterinnen und Berater, die in verantwortlichen Führungsrollen in unterschiedlichen Organisationen tätig waren und deshalb die Bedarfe ihrer Klienten aus eigener Praxisperspektive tiefgehend verstehen, mit Kolleginnen und Kollegen, die Executive Advisory seit vielen Jahren professionell betreiben. So verbinden die phe consultants ein hohes Maß an inhaltlicher Erfahrung mit einer strukturierten Beurteilung von Führungspersönlichkeiten und schaffen die Grundlage für tragfähige, nachhaltige Besetzungsentscheidungen.Mehr Informationen unter www.phe-consultants.comPressekontakt:phe consultants GmbHPeter HerrendorfManaging PartnerKaiser-Friedrich-Promenade 6161348 Bad Homburg+49 6172 3951110peter.herrendorf@phe-consultants.comOriginal-Content von: phe consultants GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181851/6296709