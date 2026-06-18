Das EU-Parlament sagt Ja zu regulatorischen Lockerungen für bestimmte genmanipulierte Nutzpflanzen. Das ist nicht falsch, aber die Erwartungen an den Nutzen sind überzogen. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass die konventionelle Landwirtschaft der Natur - Menschen inklusive - enorm schadet: zu viele Pestizide, zu viel Dünger und zu wenig Pflanzenvielfalt auf den Feldern. Die Frage, ob zu wenig Gentechnik ein Problem ist, wurde in der EU in den letzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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