BÖRSE AKTUELL: Markt kehrt nach restriktiven Prognosen der Fed und einem durchwachsenen Kriegsverlauf zur Normalität zurück (18.06.2026)

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins wie erwartet unverändert in der Spanne von 3,50% bis 3,75% belassen. Es war bereits die vierte Sitzung in Folge ohne Zinsschritt.

Für die Märkte deutlich wichtiger waren jedoch die neuen Wirtschaftsprognosen. Der aktualisierte Dot-Plot zeigte insbesondere für 2026 einen restriktiveren Ausblick. Fed-Chef Kevin Warsh unterstrich diesen Kurs und machte deutlich, dass die Bekämpfung der Inflation weiterhin oberste Priorität hat.

Zusätzlich wurde die Fed-Mitteilung deutlich gestrafft. Frühere Hinweise auf mögliche Zinssenkungen wurden vollständig entfernt. Warsh kündigte außerdem Änderungen bei der Darstellung von Wirtschaftsdaten und Prognosen an, bezeichnete das aktuelle Zinsniveau jedoch weiterhin als "eher restriktiv".

Ein Großteil der Fed-Mitglieder erwartet inzwischen höhere Zinsen als noch im März. Die mittlere Prognose für den Leitzins Ende 2026 stieg auf 3,8%. Neun von zwölf FOMC-Mitgliedern rechnen sogar mit mindestens einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr. Als Gründe werden der robuste Arbeitsmarkt und steigende Inflationsrisiken, insbesondere durch jüngste Energieschocks, genannt.

Markt News: Neuseelands Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Positive Markt News kamen aus Neuseeland. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im ersten Quartal 2026 um 0,8% im Quartalsvergleich nach zuvor 0,5%. Im Jahresvergleich legte die Wirtschaft um 1,5% zu und übertraf damit die Markterwartungen von 1,1%. Die überraschend starken Konjunkturdaten erhöhen die Erwartungen an weitere Zinsschritte der Reserve Bank of New Zealand. Davon profitierte auch der Neuseeland-Dollar, der sich nach den jüngsten Verlusten gegenüber dem US-Dollar erholen konnte....

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