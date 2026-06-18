Rielasingen - Worblingen (ots) -Strom ist heute kein fixer Kostenblock mehr, sondern ein handelbares Gut. Durch stark schwankende Börsenpreise - mit günstigen Phasen am Tag und teuren Spitzen am Abend - entsteht ein neues Geschäftsmodell. Wer Photovoltaik mit einem intelligenten Speicher kombiniert, kann Strom gezielt dann nutzen, wenn er günstig ist, und genau dann einspeisen, wenn die Preise hoch sind.Die meisten verkaufen Strom, sobald er produziert wird - die Profis speichern ihn und warten auf den Moment, in dem er ein Vielfaches wert ist. Hier erfahren Sie, wie Ärzte mit PV-Anlagen, Batteriespeichern und E-Mobilität ein geschlossenes Energiesystem aufbauen und warum genau diese Kombination aktuell zu einer der spannendsten Investmentstrategien wird.Strom hat nicht mehr zu jeder Zeit denselben WertÜber viele Jahre war das Geschäftsmodell von Photovoltaikanlagen einfach: Strom erzeugen und direkt ins Netz einspeisen. Heute verändert sich der Energiemarkt jedoch grundlegend. Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien schwanken die Strompreise deutlich stärker als früher. Während in den Mittagsstunden durch hohe Solarstrommengen teilweise sehr niedrige oder sogar negative Börsenpreise entstehen, steigen die Preise morgens und abends regelmäßig an.Dadurch gewinnt ein Faktor zunehmend an Bedeutung: der Zeitpunkt der Einspeisung. Für Betreiber von Photovoltaikanlagen wird es wirtschaftlich immer interessanter, Strom nicht sofort zu verkaufen, sondern flexibel auf Marktpreise zu reagieren. Aus einer reinen Erzeugungsanlage wird damit ein aktives Energiesystem.Der Batteriespeicher wird zum RenditetreiberGenau an dieser Stelle kommt der Batteriespeicher ins Spiel. Er ermöglicht es, selbst erzeugte Energie zwischenzuspeichern und zeitversetzt bereitzustellen. Strom, der mittags nur geringe Erlöse erzielen würde, kann in den Abendstunden eingespeist oder genutzt werden, wenn die Nachfrage höher ist und die Preise steigen.Während früher vor allem die Größe der Solaranlage über die Wirtschaftlichkeit entschied, rückt heute die intelligente Steuerung in den Vordergrund. Wer Strom flexibel speichern und einsetzen kann, erhöht seine Unabhängigkeit von kurzfristigen Marktbewegungen und erschließt zusätzliche Ertragspotenziale.Zugleich verbessert ein Speicher den Eigenverbrauch. Statt Strom günstig abzugeben und später teuer zurückzukaufen, kann die erzeugte Energie genau dann genutzt werden, wenn sie tatsächlich benötigt wird. Dadurch entstehen nicht nur Einsparungen, sondern auch zusätzliche wirtschaftliche Spielräume.E-Mobilität erweitert das EnergiesystemBesonders interessant wird die Entwicklung in Verbindung mit E-Mobilität. Elektrofahrzeuge entwickeln sich zunehmend von reinen Verbrauchern zu aktiven Bestandteilen eines intelligenten Energiesystems. Überschüssiger Solarstrom kann direkt in Fahrzeugbatterien geladen werden, anstatt ins Netz abgegeben zu werden.Für Praxisinhaber eröffnet dies zusätzliche Möglichkeiten. Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter, Patienten oder den eigenen Fuhrpark kann den Eigenverbrauch erhöhen und die Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage verbessern. Gleichzeitig entsteht ein geschlossenes System aus Stromerzeugung, Speicherung und Nutzung, das deutlich effizienter arbeitet als einzelne Komponenten für sich betrachtet.Zusätzliche Einnahmen statt reiner KostensenkungViele Ärzte betrachten Photovoltaik noch immer vor allem als Möglichkeit zur Reduzierung von Energiekosten oder zur steuerlichen Optimierung. Tatsächlich entwickelt sich der Markt jedoch zunehmend in Richtung zusätzlicher Erlösmodelle.Entscheidend ist nicht mehr allein, wie viel Strom produziert wird, sondern wie flexibel auf Angebot und Nachfrage reagiert werden kann. Speichertechnologien, intelligente Steuerungssysteme und neue Vermarktungsmodelle schaffen die Grundlage dafür, dass Energie nicht nur erzeugt, sondern aktiv bewirtschaftet wird.Für Ärztinnen und Ärzte ist das besonders interessant. Sie verfügen häufig über eine hohe Steuerlast, suchen nach planbaren Sachwertinvestitionen und benötigen Einkommensquellen, die unabhängig von ihrer eigenen Arbeitskraft funktionieren. Ein professionell aufgebautes Energiesystem kann genau diese Anforderungen erfüllen und gleichzeitig langfristig kalkulierbare Cashflows erzeugen.Warum jetzt die Zeit für Entscheidungen istDie Rahmenbedingungen für wirtschaftlich attraktive Photovoltaik-Investitionen verändern sich derzeit spürbar. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass hochwertige Projekte in den kommenden Jahren deutlich knapper werden könnten. Gleichzeitig benötigen Beratung, Finanzierung, Projektprüfung und Umsetzung mehrere Monate Vorlaufzeit.Wer sich erst dann mit dem Thema beschäftigt, wenn attraktive Anlagen rar geworden sind, verliert wertvolle Zeit. Hinzu kommt, dass steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten häufig langfristige Planung erfordern und nicht kurzfristig umgesetzt werden können.Photovoltaik allein ist längst mehr als eine klassische Kapitalanlage. In Kombination mit Batteriespeichern, intelligentem Energiemanagement und E-Mobilität entsteht ein System, das auf die Anforderungen eines zunehmend dynamischen Strommarktes ausgerichtet ist. Für Ärzte eröffnet sich damit die Möglichkeit, neben ihrer beruflichen Tätigkeit eine zusätzliche Einkommensquelle aufzubauen, die von einer Entwicklung profitiert, die gerade erst beginnt.Über Olaf Zeh und Philipp Zeh:Olaf Zeh und Philipp Zeh sind die Geschäftsführer der Ärzteversorger GmbH, einem Tochterunternehmen der FW Faire Werte eG. Gemeinsam unterstützen sie niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und Apotheker in enger Zusammenarbeit mit deren Steuerberatern dabei, durch gezielte Photovoltaik-Investitionen steuerlich optimiertes Vermögen aufzubauen. Mehr Informationen unter: www.dieaerzteversorger.dePressekontakt:Die Ärzteversorger GmbHSchloßweg 1178239 Rielasingen-WorblingenRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Ärzteversorger GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179528/6296719